"twitter.com" Kullanımdan Kalkıyor: Bunu Yapmayan, X Hesabına Ulaşamayacak

X, twitter.com alan adını tamamen devre dışı bırakacak. Ancak kullanıcıların, bu işlem tamamlanmadan önce 2FA sistemlerini yenilemesi gerekecek. Aksi takdirde hesaplara erişim mümkün olmayacak. Ne yapmanız gerektiğini açıklıyoruz.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'ten tüm kullanıcıları ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla "twitter.com" adresinin kullanılamaz hâle geleceğini açıkladı. Bu durum, 2FA sistemi aktif olan bazı kullanıcıları doğrudan etkileyecek. Zira 2FA aktivasyonunu twitter.com döneminde yapan kullanıcıların bu aktivasyonu yeniden yapmaları ve x.com ile uyumlu hâle gelmeleri gerekecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra X ismiyle yeniden adlandırılan platform, hâlihazırda twitter.com adresi üzerinden x.com'a yönlendirme yapıyor. Kullanıcılar, istedikleri alan adı üzerinden platforma erişebiliyorlar. İşte 10 Kasım tarihinde bu durum değişecek. twitter.com adresi tamamen emekliye ayrılacak. Alan adları arasında doğrudan entegrasyon olmadığı için de 2FA açan kullanıcıların, hesaplarını yeniden tanımlaması gerekecek.

Hangi 2FA yöntemlerinin yeniden tanımlanması gerekiyor?

X'in yaptığı resmî açıklamaya göre 2FA doğrulaması sırasında fiziksel güvenlik anahtarı ve passkey kullanan X kullanıcılarının, yeniden aktivasyon yapmaları gerekecek. 2FA için SMS veya üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulamaları kullananların ise herhangi bir işlem yapmaları gerekmeyecek. 2FA özelliği kapalı olan kullanıcılar için de herhangi bir sorun bulunmuyor.

Kullanıcıların ne yapması gerekiyor?

Eğer X'in 2FA doğrulama işlemini fiziksel güvenlik anahtarı veya passkey ile aktif ettiyseniz, bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. 2FA'nın yeniden aktif edilmesi, güvenlik katmanını twitter.com'dan alıp, x.com üzerine entegre edecek. Böylelikle sorun kalmamış olacak.

2FA'yı yenilemeyen kullanıcılara ne olacak?

Aktivasyon işleminin yeniden yapılmaması hâlinde hesapların kilitleneceğini açıklayan X yetkilileri, 10 Kasım 2025'ten sonra hesabına ulaşmak isteyen kullanıcıların bu kilitlerin açılması için 2FA'nın yeniden ayarlanması veya tamamen kapatılmasını isteyeceklerini ifade ediyor. Ancak ekip, 2FA'nın önemli bir güvenlik katmanı olduğunu özellikle vurguluyor.

Bir güvenlik açığı mı var?

X'in açıklaması, sosyal medyada infial yarattı. Bazı kullanıcılar, platformun siber saldırıya uğramış ve 2FA doğrulama sisteminin hack'lenmiş olabileceğini ileri sürdüler. Söylentiler üzerine de açıklama yapan X, herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre mevcut 2FA doğrulama sistemlerinin twitter.com'a entegre olması, bunun x.com'a taşınmasını engelliyor ve tüm olay bundan ibaret.