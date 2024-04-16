X'in yapay zekâ aracı Grok'un yeni versiyonu, internetin şakalı komikli görselleri meme'leri anlayıp açıklayabilecek.

İnternet mizah kültürünün en temel ögelerinden biri şüphesiz ki meme adı verilen görseller. Bazen küçük bir gif, bazen bir filmden bir sahne, bazen basit bir çizim kullanılsa da bu şakalar zaman zaman oldukça karmaşık ve katmanlı olabiliyor. X'in yapay zekâ aracı Grok'un yeni versiyonu bu şakaları açıklayabiliyor.

Bu görselin neden komik olduğunu Grok açıklayabilecek:

Örneğin bu görselde yapılan şaka, Elon Musk'ın Dogecoin için verdiği desteği sembolize ediyor. Bunu anlamak için ise hem Aslan Kral filmini bilmek hem de Elon Musk'ın Dogecoin ilgisinin farkında olmak gerekiyor. Grok işte tam da burada devreye girip şakaları açıklayacak.

Grok-1.5 Vision hem görselleri hem metinleri anlayabilecek

Google'ın Gemini 1.5'i açıklamasının hemen ardından Elon Musk da Grok 1.5'i duyurmuştu. Her ne kadar Musk, xAI'ın büyük dil modelinin ChatGPT-4 ile yakın performans gösterdiğini söylese de Grok 1.5'in çoklu model işleme kapasitesi yoktu. Grok-1.5 Vision ise bu sorunu aşmayı başarmış gözüküyor.

Elbette ki Grok-1.5 Vision sadece internet şakalarını açıklamayacak. X'ten gelen haberlere göre yeni yapay zekâ aracı geniş bir çerçevede veri görselleştirebilme yeteneklerine, doküman özetleme, diyagramlar, grafikler ve fotoğraflar oluşturma becerilerine de sahip. Ayrıca kod yazabilecek, kalori hesabı yapabilecek ve hatta masallar oluşturabilecek.

Şimdilik kullanıcı erişimi bulunmayan Grok-15. Vision'ın yakında test süreçleri için ücretli abonelere ve test ekibine açılması bekleniyor.