Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle genç kullanıcıların gözü, her yıl bu aya özel kampanya düzenleyen GSM operatörlerinin üzerinde. Sizler için Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'in Ramazan ayına özel olarak sunduğu kampanyaları bir liste haline getirdik.

Türkiye’deki GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, her yıl bir gelenek haline getirdikleri Ramazan ayı kampanyalarını bu yılda kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Hem sahura kadar vakit geçirecek kişilerin, hem de kısmi kapanmadan dolayı eve kapanacak milyonlarca insanın işine yarayabilecek, ülkemizde hizmet veren GSM operatörlerinin Ramazan ayına özel olarak sunduğu kampanyalara yakından göz atalım.

Nerede o eski Ramazan kampanyaları

GSM operatörleri, her Ramazan ayında ücretsiz internet, sms veya konuşma paketlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bugüne kadar bereketli Ramazan ayı kampanyaları görmeye alışkın olsak da 2021 yılı için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Genellikle Ramazan ayı boyunca geçerli, ücretsiz kullanım hakları sunan bazı operatörler, bu yıl kampanyalarını Turkcell Salla Kazan ve Vodefone Süpermarket Yanımda tarzındaki özellikleri aracılığıyla dağıtmaya karar vermiş.

Turkcell

Her Ramazan ayında abonelerine ücretsiz internet, konuşma ve SMS hakkı gibi kampanyalar sunan Turkcell, bu yıl ücretsiz kullanımlarını Salla Kazan özelliği üzerinden dağıtıyor. Kullanıcılar, Ramazan ayı boyunca Salla Kazan’da yer alan hediyeleri kendileri seçebiliyor, herhangi bir hediyeyi başkasına gönderdiği zaman bu hediye ikiye katlanıyor. Yani Salla Kazan’da ücretsiz 1 GB interneti sevdiğiniz bir kişiye gönderdiğiniz zaman bu paket, direkt 2 GB olacak şekilde karşı tarafa hediye ediliyor.

Şirket, aynı zamanda Ramazan Kampanyası adı altında Turkcell Pasaj’da satılan ürünlerine Ramazan ayına özel indirimler sunuyor.

Vodafone

Ne yazık ki Vodafone, kullanıcılarına ücretsiz kullanım hakkı sunmak yerine sadece Süpermarket Yanımda özelliği ile sipariş veren kullanıcılarına 10 GB internet hizmeti sunuyor.

Kullanıcıların bu kampanyadan yararlanabilmesi için Vodafone Yanımda uygulamasını akıllı telefonlarına indirip, Süpermarket Yanımda özelliğinden sipariş vermesi gerekiyor. Vodafone, aynı zamanda Trendyol’da 50 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılarına 15 GB internet hediye ediyor. Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk Telekom

Türk Telekom, bu Ramazan ayına özel kampanyasında kullanıcılarına 9,18 TL karşılığında 00.00 - 06.00 saatleri arasında kullanılabilen 30 GB’lık internet paketi sunuyor. Faturalı ya da faturasız fark etmeksizin kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını açtıktan sonra SAHUR 30 GB İnternet kampanyasına tıklayıp, satın al tuşuna basabilirler.

Şirket, aynı zamanda numarasını Türk Telekom’a taşıyan veya bireysel faturalı hat kullanmaya yeni başlayan müşterilerine 10 GB’lık ücretsiz internet paketi sunuyor.