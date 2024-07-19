Mayıs ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, sıfır otomobil sektörünün kurallarını baştan yazacak bir düzenlemeden bahsetmiştik. Hükûmet, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR II) Türkiye'de de olduğu gibi uygulanmasına karar vermişti. Ancak sektörden gelen tepkiler üzerine düzenleme, en azından bazı modeller için 31 Ağustos tarihine ertelendi.
Ancak bu erteleme, sektördeki krizi çözemedi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre binlerce otomobil, tescil işlemleri tamamlanamadığı için sahiplerine teslim edilemedi. Hâl böyle olunca Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) devreye girdi. Yapılan açıklamaya göre OYDER yetkilileri, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı ile bir görüşme gerçekleştirecekler.
OYDER, sistemde teknik sorun olduğunu düşünüyor
EKONOMİM'ye konuşan OYDER yetkililerine göre araçların tescil işlemlerinin yapıldığı ARTES sisteminde bir sorun var. İşte bu sorun, araçların tescil işlemlerinin tamamlanmasını engelliyor. Bu da yeni otomobil satın alan vatandaşın, aracını bir türlü teslim alamamasına yol açıyor. OYDER'in açıklaması şöyle:
Webtekno olarak OYDER cephesinden gelecek açıklamayı bekliyoruz. Açıklama geldiği zaman sizleri yeniden bilgilendireceğiz.
GSR II düzenlemesi hakkında detaylı bilgi almak için: