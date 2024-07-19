7 Temmuz itibarıyla kısmen de olsa yürürlüğe giren "GSR II" düzenlemesi, otomobil sektöründe büyük bir krize yol açtı. Devreye giren OYDER, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşecek.

Mayıs ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, sıfır otomobil sektörünün kurallarını baştan yazacak bir düzenlemeden bahsetmiştik. Hükûmet, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR II) Türkiye'de de olduğu gibi uygulanmasına karar vermişti. Ancak sektörden gelen tepkiler üzerine düzenleme, en azından bazı modeller için 31 Ağustos tarihine ertelendi.

Ancak bu erteleme, sektördeki krizi çözemedi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre binlerce otomobil, tescil işlemleri tamamlanamadığı için sahiplerine teslim edilemedi. Hâl böyle olunca Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) devreye girdi. Yapılan açıklamaya göre OYDER yetkilileri, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı ile bir görüşme gerçekleştirecekler.

OYDER, sistemde teknik sorun olduğunu düşünüyor

EKONOMİM'ye konuşan OYDER yetkililerine göre araçların tescil işlemlerinin yapıldığı ARTES sisteminde bir sorun var. İşte bu sorun, araçların tescil işlemlerinin tamamlanmasını engelliyor. Bu da yeni otomobil satın alan vatandaşın, aracını bir türlü teslim alamamasına yol açıyor. OYDER'in açıklaması şöyle:

Bakanlık distribütörlerden GSR I kotasındaki araçların tüm bilgilerini aldı. Sonrasında TSE’nin de dahil olduğu bir süreç var. Bu bilgilerin ARTES sistemine girilmesi gerekiyor. Fakat şu anda bilgilerin sistemde tanımlanması noktasında bir sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Buradaki sorunun kaynağını öğrenmek için OYDER olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz.

Webtekno olarak OYDER cephesinden gelecek açıklamayı bekliyoruz. Açıklama geldiği zaman sizleri yeniden bilgilendireceğiz.