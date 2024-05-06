7 Temmuz 2024 tarihi, otomobil sektörü için yeni bir devrin başlangıcı olacak. Otomobillerde, bazı güvenlik sistemlerinin bulunması gerekecek. Peki en çok satan otomobiller, bu güvenlik sistemlerini barındırıyor mu?

Otomobil sektörü, önümüzdeki aylarda çok sancılı bir süreç içerisine girecek. Zira Türkiye hükûmeti, Avrupa Birliği Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uygulamasını kabul etti ve bu uygulama, 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile satılacak sıfır otomobillerin bazı şartları sağlaması gerekecek.

GSR düzenlemesi, yeni nesil otomobillerin özellikle de güvenlik açısından "gırtlak dolu" olmasını gerektiriyor. Bu düzenleme kapsamında artık tüm otomobiller, şerit takip sistemi, yorgunluk algılama sistemi ve akıllı hız yardımı gibi yeni nesil özelliklerle donatılmak zorunda kalacaklar.

Acil durum frenleme asistanı

Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Alkol kilidi hazırlığı

Kaza veri kaydedicisi

Ani frende otomatik yanan flaşörler

Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam

Trafik işareti algılama sistemini de içeren akıllı hız yardımı

Direksiyon müdahalesini de içeren şerit takip asistanı

Geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü

İşte düzenlemeye göre yukarıda bahsettiğimiz özellikleri taşımayan otomobiller, 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla tescil ettirilemeyecek. Yani bu tür sıfır otomobillerin satışı mümkün olmayacak.

Peki bu özellikler, Türkiye'de satılan en popüler arabalarda bulunuyor mu?

Yukarıdaki zorunluluklar, biz sıradan tüketiciler için oldukça avantajlı. Ancak iş otomobil tedarikçilerine geldiğinde işler karışıyor. Zira piyasadaki otomobillerin çoğu, bu özelliklerin tamamını aynı anda sunamayabiliyor. İşin kötü tarafı, tedarikçilerin aylar sonra gelecek otomobiller için bile sipariş geçmiş olmaları. Bu noktada ne yapılacağını kimse bilmiyor. Olur da önceden sipariş verilmiş bir otomobil, 7 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirse ne olacak? Ne yazık ki bu soru yanıtsız. En azından şimdilik.

Peki 2023 yılında Türkiye'de en çok satan otomobillerin hangilerinde bu özellikler bulunuyordu? Şimdi sizlerle, bu önemli soruyu irdeleyeceğiz.

Ama önce: 2023 yılında en çok hangi arabalar satıldı?

2023'te en çok tercih edilen otomobil modelleri Marka-Model Satış Sayısı (2023) Fiat Egea Sedan 80.768 Renault Clio 58.581 Fiat Egea Cross 41.030 Renault Megane 34.887 Toyota Corolla 30.276 Dacia Duster 24.065 Hyundai i20 20.919 Opel Corsa 20.840 Togg T10X V2 19.583 Peugeot 3008 18.048

Gelin şimdi de bu otomobillere tek tek bakalım. Bakalım hangileri Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesini karşılayabiliyor.

Fiat Egea Sedan

Fiat'ın internet sitesine girdik ve Egea Sedan'ın broşürünü inceledik. Bu otomobilin, ilgili koşulları karşılayabilmesi için en az Urban donanım paketinde satılması gerekecek. Tabii burada da opsiyonel olarak sunulan paketler söz konusu. Mesela yorgunluk uyarı asistanı, Fiat Egea Sedan'ın "Güvenlik Paketi" olarak satılan opsiyonunda mevcut.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi hâlinde piyasadaki en ucuz Fiat Egea'nın fiyatı, 1.024.900 TL'ye yükselecektir. Üstelik bu fiyat, opsiyonel olarak sunulan Güvenlik Paketi'ni kapsamıyor.

Renault Clio

Renault'un internet sitesini kontrol ettiğimizde, Clio'nun sadece "gırtlak dolu" olarak bildiğimiz versiyonunun Türkiye'de satışta kalması gerekiyor. Çünkü trafik ışığı algılama sistemi bir tek bu donanım paketinde var.

Renault Clio Techno Esprit Alpine'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının 1.229.000 TL olduğunu ve bazı özellikler için ekstra ödeme yapmak gerektiğini de söyleyelim. Oysa bugün en ucuz Clio, 942.000 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross da tıpkı Fiat Egea Sedan gibi Urban donanım paketinde, ekstra ödeme yapılarak satın alınabilir. Egea Cross bugün en ucuz 1.052.900 TL iken düzenleme sonrası bu fiyat en az 1.097.900 TL olacak. Tabii fiyatlara ekstra paketler de eklenecek ve aracın fiyatı biraz daha yükselecek.

Renault Megane

Renault Megane, aktif acil fren destek sistemini sadece Icon pakette, burada da opsiyonel olarak sunuyor. Öte yandan; trafik işaretleri algılama sistemi ise ADAS isimli paketin içerisinde bulunuyor.

Renault Megane'ın bugün en ucuz fiyatı 1.182.000 TL. Icon paket satın alınması hâlinde fiyat, 1.495.900 TL'ye yükseliyor. ADAS paketinin fiyatı ise 27.000 TL.

Toyota Corolla

Toyota Corolla'nın broşürünü inceledik ancak sürücü yorgunluk algılama sistemine ilişkin en ufak bir bilgi göremedik. Böylesi bir durumda Toyota Corolla, Türkiye'de satılamaz hâle gelmiş olacak.

Dacia Duster

Toyota Corolla ile aynı kaderi paylaşan bir diğer otomobil de Dacia Duster. Sevilen SUV, sürücü yorgunluk algılama sistemi sunmuyor. Hâl böyle olunca düzenlemeye göre bu aracın da satıştan kaldırılması gerekecek.

Hyundai i20

Hyundai i20, bu listede yer alan en şanslı otomobillerden olacak. Zira bu otomobil, Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında sunulan tüm şartları sağlıyor. Hyundai i20 başlangıç fiyatının 895.000 TL olduğunu söyleyelim.

Opel Corsa

Opel Corsa da Hyundai i20 gibi şanslı otomobillerden. Bu otomobil, yeni düzenleme kapsamında ihtiyaç duyulan tüm özellikleri karşılayabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı, 1.045.900 TL.

Togg T10X V2

Togg T10X için de hiçbir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Araç, tüm ihtiyaçları karşılıyor. Bu makalenin yazıldığı gün Togg T10X'in başlangıç fiyatı, 1.432.600 TL.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 de Togg T10X, Opel Corsa ve Hyundai i20 ile aynı kaderi paylaşıyor. Sevilen SUV, Avrupa Birliği koşullarının tümünü karşılayabiliyor. Peugeot 3008 güncel satış fiyatının 1.920.000 TL olduğunu söyleyelim.

Not: Alkol kilidi hazırlığı ile kaza veri kaydedicisi özellikleri, şimdilik hiçbir firma tarafından sunulmamaktadır. En azından bununla ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Ayrıca safety glass özellikli ön camla ve ani frende otomatik yanan dörtlülerle ilgili de bilgi sağlanmıyor. Biz işin içine bunları da dahil etsek, Türkiye'de satılabilecek sıfır otomobil kalmazdı. Bu yüzden yukarıdaki araçlar, bu maddelerden muaf tutulmuşlardı.