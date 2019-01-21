GTA 3'ün İlk Versiyonu Çok Yakında Yeniden Bizlerle Olacak

Rockstar Games'in en efsane yapımlarından Grand Theft Auto 3, çok yakında yeniden bizlerle olacak.

Taktir edersiniz ki GTA serisinin her üyesi birçok açıdan bambaşka bir efsanedir. Ancak seriyi 3. boyuta taşıyan ve bambaşka kapılar açılmasına sebep olan GTA 3'ün yeri her zaman için ayrıdır. Nitekim seri bu oyunla zincirlerini kırmış ve ihtiyacı olan sıçramayı gerçekleştirebilmişti.

GTA 3'ün planlanan ilk versiyonu Portland'da geçiyordu ve herkes tarafından bilinen ikonik mHUD, haritanın üstünde ve sol altta yer alıyordu. Bununla birlikte Claude isimli ana karakterimizin görüntüsü, oyunun son halinden farklıydı.

GTA 3D Tanıtım Videosu

Tanıtım videosundan da gördüğünüz üzere oldukça demode ve günümüz grafiklerinden çok uzak bir yapım var karşımızda. Mod yapımcılarının yapmak istediği de tam olarak bu.

12 kişilik mod ekibi, bir seneye yakın süredir GTA 3D projesi üzerinde çalışıyor. Henüz beta aşamasında olan modun tam sürümünün bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dilerseniz modun mevcut sayfasına ve yenilikler listesinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.