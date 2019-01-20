Battle Royale furyası artık çığırından çıkmış gibi görünüyor. Rockstar oyunları olan GTA Online ve Red Dead Online da bu furyadan nasibini alanlardan. Ama oyuncular bu modları sevmedi.

Rockstar, bütün oyunlarına battle royale modu getirmeye çalışıyor. Şirket, Grand Theft Auto Online’a, popüler battle royale oyunları olan PUBG ve Fortnite’dan esinlenip bazı modlar getirmişti. Şimdi Rockstar yeni multiplayer oyunu olan Red Dead Online’a battle royale modu getirmeye çalışıyor. Ama ne kadar denerse denesin tam bir battle royale deneyimi yaşatmayı başaramadı. Bu deneyimi yaşayabilecek miyiz yeni modlarla bilmiyoruz ama Rockstar oyunları sanki battle royale için uygun değil gibi.

GTA Online’ın Battle Royale Modu

Rockstar ilk battle royale modlarını GTA Online’a getirdi. İlk denemeleri Dawn Raid isimli bir moddu. Bu modda oyuncular bir uçaktan atlayıp küçük bir alana iniyorlardı. Yere inen bütün oyuncuların silah bulmaları gerekiyordu. PUBG’nin aksine ölenler tekrar doğarak paraşütle araziye gelebiliyor.

Red Dead Online’ın Battle Royale Modu

RDO’nun ilk battle royale modu, ilk çıkışında tanıtıldı. “Make It Count” modu bıçak ve ok atmaya dayanıyordu. Bu modda çatışmalar yakın mesafeden yapıldığı için, sürekli bir aksiyon var. PUBG’ye benzeyen yanı, çatışma alanının daralması ve yeniden doğma olayının olmamasıydı. PUBG’ye benzemeyen yanlarına bakacak olursak, oyuncu sayısının 32 oyuncu ile sınırlı olması, silah sayısının az olması ve maçların kısa sürmesi. Oyuncu sayısının sınırlı olması konsol ile alakalı olabilir. Eğer PC versiyonu çıkarsa bu rakamın artacağını düşünüyoruz.

İki oyunun da modlarında ciddi manada eksikleri var. Bu eksiklikler battle royale heyecanını ve atmosferini yaşamamızı engelliyor. Belki ileride farklı ve güzel modlar çıkarsa battle royale heyecanını yaşayabiliriz fakat şimdilik oyuncular, bu modları beğenmemiş gibi görünüyor.