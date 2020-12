GTA 4'ün Özel Bir Sürümü, PS5'e Geliyor Olabilir

Amazon, GTA 4'ün "The Complete Edition" isimli özel bir sürümünü listelemeye başladı. Bu listeleme, Rockstar Games'in oyunun remaster versiyonunu oluşturup, PlayStation 5 ile uyumlu hale getirdiğini gösteriyor. Listelemenin gerçek olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, zaman zaman video oyun sektörünü sarsacak listelemeler yapabiliyor. Kimi zaman doğru kimi zaman yanlış çıkan bu listelemeler, oyuncularda istemsiz bir beklenti yaratıyor. Bu bağlamda yaşanan son olay, Rockstar Games'in yıllar önce piyasaya sürdüğü GTA 4 ile ilgili oldu. Platform, bu oyunun "remaster" versiyonunu listelemeye başladı.

Oyunların remaster versiyonları, son yıllarda alıştığımız bir şey. Ancak GTA 4 ile ilgili durum biraz farklı. Listelemeye göre Rockstar Games, oyunun "The Complete Edition" isimli bir sürümünü oluşturdu. Bu sürümü benzersiz kılan şeyse, oyunun PlayStation 5 ile tam uyumlu hale getirilmiş olması. Yani ilk kez 2008 yılında tanıştığımız bir GTA oyunu, PlayStation 5 ile yeniden aramıza dönebilir gibi görünüyor.

GTA 4: The Complete Edition, 4K çözünürlüğe ek olarak dokunsal geri bildirim gibi yeni nesil özelliklere sahip olabilir

Amazon'daki listeleme sayfasına detaylıca baktığımızda, oyun kutusunun üzerinde 4K çözünürlük desteği sunduğu ibaresinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca ürünle ilgili açıklamalar bölümü, bu oyunun DualSense ile de uyumlu hale geldiğini yani dokunsal geri bildirim sunduğunu gözler önüne seriyor. Bu arada oyun, GTA 4'e ek olarak "The Lost and the Dammed" ve "The Ballad of Gay Tony" olarak isimlendirilen ek içerikleri de bünyesinde barındırıyor.

Rockstar Games, PlayStation 5'in lansman etkinliğinde yaptığı bir açıklamayla, serinin son oyunu olan GTA 5'in özel bir sürümünün PlayStation 5'e geleceğini zaten açıklamıştı. Yani şirket, zaten yeterince olan eski bir oyununu PlayStation 5 için zaten hazırlıyor. Bir anda böyle bir iddianın gündeme gelmesi, GTA 4: The Complete Edition'ın Amazon'da listelenmesi, en çok da GTA 6'yı bekleyen oyuncuları sinirlendirecekmiş gibi görünüyor.

Söz konusu iddiaların ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak söz konusu listelemeye ait çekilmiş videolar da buluyor. Eğer o videolardan birini izlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.