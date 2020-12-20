Rockstar Games, GTA VI'nın Endişelerinden Birini Giderdi

GTA Online'ın para basma makinesi haline dönüştüğünü gören pek çok oyuncu, serinin yeni oyununda tek oyunculu hikâye modunun olmayacağından korkuyordu. Bu endişe, Rockstar'ın dev isimleri tarafından giderildi.

Oyun dünyasının yıllardır merakla beklediği ancak bir türlü kenarından dahi göremediği GTA VI, serinin sevenleri için bazen endişe kaynağı bazen de umutsuz bir vaka haline geliyordu. Rockstar Games'in GTA V'i ve özellikle GTA Online'ı nasıl bir darphaneye çevirdiğini gören oyuncular GTA VI'nın çıkma ihtimalinin azaldığını düşünüyor, oyun çıksa bile tek oyunculu hikâye modunun olmayacağından korkuyorlardı.

Birçok oyuncuya göre bu korku fazlasıyla yersizdi zira Rockstar Games, bugüne kadar hikâye modu olmayan bir oyunu piyasaya sürmemişti. Yine de şirketin yön değiştirmesine ihtimal veren oyuncuların yüreğine su serpecek açıklama bugün geldi. GTA VI hakkında ufak bir ipucu veren o açıklama, Rockstar Games'in yetkilileri tarafından yapıldı.

Hikâye hiçbir yere gitmiyor:

GQ dergisiyle röportaj yapan Rockstar Games'in tasarım prodüksiyonu direktörü Tarek Hamad ile dünya ve içerik tasarım direktörü Scott Butchard, tek oyunculu GTA'nın bir yere gitmeyeceğini açıkladı. Hatta ikili, tek oyunculu modun bir yere gitmeyeceğini açıklarken GTA Online'ın da gelişmeye devam edeceğine işaret etti.

Bildiğiniz üzere GTA Online, geçtiğimiz günlerde tek başınıza yapabileceğiniz bir soygun görevini içeren güncelleme almıştı. İşte Butchard, bu güncelleme gibi güncellemelerin Online tarafına daha fazla eklenmesini istediklerini belirtti. Yani GTA Online da tek başınıza görevler yapabileceğiniz bir yer haline dönüşecek.

Bu durum, korkulduğu gibi GTA'da tek oyunculu hikâye modunun kalkacağına işaret olmayacak. Oyun, Butchard'ın sözlerini aktarmak gerekirse hikâye moduna kesinlikle sahip olacak. Bu açıklamalar bize GTA VI'nın yine bir hikâyeyle çıkış yapacağını ancak çok daha büyük bir çevrimiçi oyun deneyimine sahip olacağını gösteriyor.