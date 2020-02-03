GTA 5’in VR setleri ile oynanabilmesi için yapılan bir çalışma sonunda dünyanın en popüler oyunlarından biri, tamamen VR desteğine kavuştu. LukeRoss00 kullanıcı isimli bir Reddit kullanıcısının geliştirdiği mod ile GTA 5’in tamamı VR setleri ile oynanabilir.

GTA 5’in VR setleri ile oynanabilmesi için uzun zamandır girişimlerde bulunuluyordu. Ancak bugüne kadar bu girişimler, her zaman çeşitli sorunlarla kullanıcıların karşısına çıkıyordu. Reddit’te LukeRoss00 kullanıcı isimli bir geliştiricinin geliştirdiği mod, VR setleri ile GTA 5'in sorunsuzca oynanabilmesinin yolunu açıyor. LukeRoss00, geliştirdiği GTA 5 VR modunun bütün kodlarını GitHub’da paylaştı.

Geniş bir uyumluluk listesi için geliştirilen GTA 5 VR modunun kurulumu ise gayet basit. GitHub’dan indirilen dosyaları arşivden çıkarıp, dosyayı çalıştırmak oyunu VR setleri ile oynamak için yeterli oluyor.

LukeRoss00'nın geliştirdiği GTA 5 VR modunda, grafik ayarları oyun yeniden başlatılmadan güncellenebiliyor. İyi bir bilgisayara sahipseniz oyunun bütün grafik modlarını VR setleri ile beraber kullanabilirsiniz.

Geliştirilen VR modunun yeni sürümünde, büyük grafik sorunlarının yanında bir dizi küçük sorun da düzeltildi. Oyun içinde kamerayı yönlendirmek artık daha sorunsuz. Ayrıca ekrandaki titreme çözüldü ve işlem sonrasındaki efektlerde var olan sorunlar ortadan kaldırıldı. LukeRoss00 tarafından geliştirilen GTA 5 VR moduna buradan ulaşabilirsiniz.