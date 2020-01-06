Yeni Bir Mod, GTA Vice City Haritasını GTA 5'e Getiriyor

Mod geliştiricisi Lunchxbles, GTA 5 için Vice Cry Remastered modunun 1.0 sürümünü yayınladı. GTA: Vice City efsanesini GTA5'te yaşamak isteyenler için tasarlanan mod nostaljiyi günümüze taşıyor.

GTA Vice City'nin Miami'den uyarlanan manzarasını özleyenlerdenseniz, Vice Cry Remastered modu tam size göre. Bir dönemin fırtınalar estiren oyunu, GTA 5'te yeniden hayat buluyor. Vice Cry Remastered modu, Vice City haritasını GTA 5'e uyarlayarak oyuna birkaç yeni görev de ekliyor.

Bu DLC boyutlundaki mod, Vice City'deki iç mekanlardan yol haritalarına, çeşitli binalardan 3D neon tarzına kadar her şeyi içeriyor. Ayrıca mod, yeni modeller, dokular, çeşitli grafik ayarlamaları, arabalar, özel gruplar ve bölgeler, özel senaryolar ve daha fazlasını GTA 5'e taşıyor. Lunchxbles'ın Vice Cry Remastered modu, aşağıdaki videoda göreceğiniz gibi oldukça etkileyici. Hatta, Vice City hiç bu kadar iyi görünmemişti diyebiliriz.

Videoda şehirden birkaç manzara da gösteriliyor. Palmiye ağaçları, neon ışıklar ve sahiller, GTA 5'in teknolojisiyle müthiş görünüyor. Son olarak Tommy Vercetti'nin de eklenmesiyle nostalji tamamlanıyor. Vice Cry Remastered'da günün farklı saatlerindeki manzaralardan yağmur fırtınasına kadar her şey göz alıcı şekilde tasarlanmış. PC oyuncuları Vice Cry Remastered'i gta5-mods.com adresinden indirebilirler.

Vice City haritasını GTA 5'e getiren Vice Cry Remastered videosu