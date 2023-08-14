İddiaya göre GTA 6, dinamik saç uzatma özelliğiyle gelecek. Red Dead Redemption 2'de de gördüğümüz bu özellik, karakterlerin saçlarının ve sakallarının zamanla uzamasını sağlıyor.

Rockstar Games’in geçtiğimiz yıl resmen duyurulduğu GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürerken oyun hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two’nun yaptığı bir açıklama, oyunun 2024’te gelebileceğinin sinyallerini vermişti.

Bugün ise oyun hakkında bir başka iddia ortaya atıldı. GTA 6 hakkındaki paylaşımlarla tanınan “GTA 6 NEWS” isimli X (Twitter) hesabı, oyunda görebileceğimiz bir özelliği paylaştı.

GTA 6, Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi dinamik saç uzatmaya sahip olabilir

Hesabın paylaşımına göre GTA 6, Rockstar’ın bir diğer popüler oyunu Red Dead Redemption’da da gördüğümüz saç uzatma özelliğine sahip olabilir. Bu özellik, karakterin zaman içinde saçını ve sakalının uzamasını sağlıyor.

Bu özellik, GTA 6’da berbere gitmediğimiz sürece karakterimizin saçlarının ve sakalının uzayabileceği anlamına geliyor. Tabii ki dinamik saç uzatma özelliği hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmadığını ve şu anlık tamamen iddia olduğunu vurgulamamız gerek.

GTA 6 için 2 milyar dolar harcadığı söylenen Rockstar’ın böyle bir özellik getirmesi pek şaşırtıcı olmaz. Şirketin bu kadar para harcaması ve oyunu yıllardır geliştirmesi, en gerçekçi deneyimi sunmak istediği anlamına geliyor. Karakterlerin gerçek bir insan gibi saçını uzatmasını sağlayacak bu özelliğin de oyuna daha gerçekçi bir hava katacağını söylemek yanlış olmaz.