İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olabilir.

Rockstar’ın geçen yıl resmen duyurduğu GTA 6, şüphesiz oyun dünyasının en çok beklediği oyun. Henüz ne zaman çıkacağı bilinmeyen yapım hakkında son zamanlarda birçok iddia görüyorduk. Bu söylentiler arasına bugün bir yenisi daha eklendi.

Son birkaç gündür birçok oyun odaklı Twitter kullanıcısı, yeni GTA oyununun bütçesiyle ilgili bazı iddialar ortaya attı. Bu iddialara göre Rockstar, GTA 6 için 2 milyar dolar harcama yaptı. Kullanıcılar, kaynak olarak oyundan 90 klibi sızdıran hacker'ı gösteriyor.

Eğer bu iddia doğruysa GTA 6, şu ana kadarki en pahalı eğlence ürünü olacak

Öncelikle GTA 6’nın bütçesiyle ilgili ilk kez bir iddia görmüyoruz. Birkaç ay önce, oyunun 1 milyar dolardan fazla paraya mâl olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Ancak şimdi çıkan bilgiler, Rockstar’ın yapıma çok daha fazla para harcadığını ortaya koydu.

Eğer iddia doğru çıkarsa oyunun, tüm zamanların pahalı eğlence ürünü olacağı söyleniyor. Ayrıca, oyunun 2014 yılından beri geliştirildiği ve 2 milyar dolarlık bütçenin tüm harcamaları kapsadığı da gelen bilgiler arasında. Yani bu para hem geliştirilme hem de pazarlama süreci için harcanmış.

2 milyar doların bir iddia olduğunu, herhangi bir resmi açıklamaya dayanmadığına tekrar vurgu yapalım. Doğru olsun olmasın, çıkan sızıntıların hepsi oyuncuları GTA 6 için daha da heyecanlandırıyor.