Rockstar Games, FiveM ve RedM'in geliştirici ekibi Cfx.re'yi bünyesine kattığını duyurdu.

Rockstar Games, 2024 yılında rekor seviyede gelir beklediğini açıkladı. Bu beklenti haliyle GTA VI’nın 2024 yılında piyasaya sürüleceği şeklinde yorumlandı. Bugün Rockstar’dan gelen yeni açıklamaysa beklentileri güçlendirdi, rekorun da üstünde rekor kırabileceklerine işaret etti.

Rockstar Games, günümüzde GTA V’in halen oynanmasında büyük bir pay sahibi olan rol yapma modları FiveM ve RedM’in geliştiricisini bünyesine kattığını açıkladı. “Cfx.re” adını taşıyan ekip, artık tecrübelerini doğrudan Rockstar desteğiyle ve bünyesinde oyuna aktaracak.

Önümüzdeki hafta ve aylarda yeni detaylar paylaşılacak!

Rockstar Games, paylaştığı duyuruda Cfx.re ekibiyle birleşerek ekibe, topluluğa destek vermenin yeni yollarını bulmakta yardımcı olacaklarını ve bu topluluğu destekleyeceklerini, sundukları hizmeti geliştireceklerini açıkladı. Açıklamada birleşmenin amacı tam olarak paylaşılmasa da şu detay yer aldı:

“Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

GTA VI, birinci parti rol yapma modlarıyla mı gelecek?

Cfr.re ve Rockstar Games birleşiminin akıllara getirdiği en güçlü senaryo bu. Fakat Rockstar, geliştirici ekibi şimdilik GTA V’e odaklanmaya ve FiveM’i büyütmeye de odaklayabilir. Ancak artık yeni oyunu konuştuğumuz günlerde bu senaryo daha sönük kalıyor.