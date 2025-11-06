"GTA 6'nın 3. Fragmanı Bu Hafta Geliyor" Beklentileri Suya Düştü

Geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın PlayStation Store sayfasına eklenen GTA+ reklamıyla ilgili bir dizi söylenti ortaya çıkmıştı. Rockstar bugün tüm bu söylentileri ayyuka çıkardı.

Hatırlayacağınız üzere bu hafta GTA 6'nın PlayStation Store sayfasına GTA+ reklamı eklenmiş ve bu reklam, oyunun yeni fragmanının geleceği ve ön siparişlerin açılacağı yönünde yorumlanmıştı. Bugün ise Rockstar, oyuncuların bu hayalini suya düşürdü diyebiliriz.

Sayfaya eklenen GTA+ reklamı sonrası GTA 6'ya dair herhangi bir bilgi gelmezken, Rockstar sadece Red Dead Online için bir güncelleme duyurmuştu.

GTA 6'nın PlayStation Store sayfasındaki GTA+ reklamı kaldırıldı

Aradan geçen birkaç günün ardından ise bugün Rockstar, sessiz sedasız şekilde GTA+ reklamını GTA 6'nın PlayStation Store sayfasından kaldırdı. Hâlâ bazı oyuncular bu durumu “fragmanın geleceği” yönünde yorumluyor olsa da çoğu kişi artık Rockstar’ın planlarının ne olduğunu kestiremiyor.

Yalan yok, biz de ekip olarak GTA 6'yı büyük merakla bekliyoruz ve şu noktada GTA 6'ya dair en ufak bir gelişme bile dalgalar hâlinde büyüyor ve spekülasyonlara yol açıyor. Yine de şu noktada beklemekten başka bir şansımız ve çıkarım yapabileceğimiz herhangi bir bilgi yok.

Peki sizce GTA 6'nın yeni fragmanı ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.