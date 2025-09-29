Tümü Webekno
GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6, seriye ilk kez farklı bir senaryo ekibiyle hazırlanıyor. Oyunun hikâyesi ise oyuncular arasında şimdiden büyük tartışmalara yol açtı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Rockstar Games’in yeni oyunu GTA 6, seride bir ilki yaşatacak. Önceki oyunların senaryosunda imzası olan Dan Houser bu kez ekibin dışında. Tabii Houser’ın yokluğu da hikâyenin nasıl anlatılacağına dair merakları ve tartışmaları beraberinde getiriyor.

Los Angeles Comic Con’da IGN’e konuşan Dan Houser, beş yıl önce Rockstar’dan ayrıldığını ve GTA 6’da yer almadığını açıkladı. Önceki oyunların unutulmaz hikâyelerinin arkasındaki isim olan Houser’ın olmaması, yeni oyunun senaryosuna dair oyuncular arasında bazı endişeleri gündeme getirdi.

Houser’ın yokluğu GTA 6'yı bekleyenleri endişelendirdi

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise pek çok oyuncu bu değişikliğin oyunda olumsuz bir sonuç doğurabileceğine dair düşüncelerini paylaştı. Houser ise projede yer almamasına rağmen Rockstar’ın başarılı bir oyun ortaya koyacağına güvendiğini dile getirdi. Yine de GTA 4 ve Red Dead Redemption 2’nin bıraktığı etki hatırlanınca yeni oyunun aynı izlenimi bırakıp bırakmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Resmî çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklanan GTA 6 için beklenti büyük. Her ihtimale karşı olası bir erteleme durumunun da olabileceği paylaşıldı. Oyunun hikâyesinin serinin geçmiş yapımları kadar iz bırakıp bırakmayacağı ise ancak çıkıştan sonra netleşecek.

