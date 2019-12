Tüm Beklentileri Boşa Çıkaran GTA 6 Hakkında İlginç Gelişme

Rockstar Games'in bir süredir duyurması beklenen yeni oyunu GTA 6, hala belirsizliğini koruyor. Ancak ortaya çıkan son iddialar, bir kez daha oyunun yaklaşmakta olabileceğini gösteriyor.

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Rockstar Games, 2019 yılında oyunseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü oyunseverler, özellikle de son birkaç aydır şirketin yeni oyunu GTA 6 ile ilgili bir şeyler duymak istiyorlardı ancak Rockstar Games, GTA 6 konusuna ne yazık ki hiç değinmedi. Ortaya atılan iddiaların altının boş kalması da oyunseverlerin hevesini iyiden iyiye kaçırdı.

GTA 6 ile ilgili son iddialar, oyunun "The Game Awards" etkinliklerinde duyurulacağını gösteriyordu. Aslına bakacak olursak 2019 yılında düzenlenen etkinliklerin sonuncusu The Game Awards etkinlikleriydi ve oyunseverler, bu duruma son bir umut gözüyle bakıyorlardı. Ancak beklentiler bir kez daha boşa çıktı ve GTA 6, 2019 yılının son oyun etkinliğinde de duyurulmadı.

GTA 6 ne zaman duyurulacak?

Rockstar Games, kısa bir süre önce GTA Online için yeni bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme, GTA 5'e kısa bir süre önce eklenen kumarhaneyle ilgiliydi. Hatta Rockstar Games, bu güncellemenin tanıtımında beklenmedik bir şekilde Güney Amerika kıtasının haritasını göstermişti. Oyunseverler, yılların GTA serisiyle ilgili hiçbir ilgisi olmayan bir haritanın gösterilmesinin, aslında bir sürpriz yumurta olduğu, GTA 6'nın Güney Amerika'da geçeceğini düşünmüşlerdi.

Aslına bakacak olursak oyunseverlerin böyle bir beklentiye girmiş olmaları çok da beklenmedik bir durum değildi. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde GTA 6 ile ilgili ortaya atılan bazı iddialar, GTA 6'nın Güney Amerika'da geçebileceğini gösteriyordu. Hal böyle olunca da son sürpriz yumurtadan sonra oyunseverlerin beklentisi, GTA 6'nın Güney Amerika'da geçeceği ve hatta oyunun hikayesinin Narcos isimli diziden etkileneceği yönünde oldu.

Rockstar, GTA 6'nın jenerik müziği için anlaşma yaptı

Şimdi ise yine bu iddialarla ilgili yeni bir detaya sahibiz. Bu detay, Reddit platformundaki bir kullanıcıdan geliyor. Yaptığı paylaşımın ardından Reddit profili silinen kullanıcı, GTA 6'nın 70'li yıllarda geçeceğini ve oyun başladığında ana karakterimizin 15 yaşında olacağını söylüyor. Ancak söz konusu Reddit kullanıcısı, bu bilgileri nereden edindiğini açıklamadı.

GTA 6 ile ilgili yeni iddialar bununla sınırlı değil. "4chan" isimli bir platformda yayılan bir haber ise Rockstar Games'in, "Columbia Records" isimli bir plak şirketi ile anlaşmaya vardığını ve "Everything Now" isimli şarkının tüm haklarını satın aldığını gösteriyor. Bu haberi yayan kaynaklar, Everything Now'un GTA 6'nın jenerik müziği olacağını iddia ediyorlar.

GTA 6 ile ilgili hala pek çok belirsizlik var. Ancak hem oyunseverler hem de Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili bir şeyler yapmak için çalışmalarını sürdürecekler gibi görünüyor. Çünkü oyunseverler, GTA 6'nın varlığıyla ilgili en ufak bir detayı bile elde etmek istiyor. Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili projeler üzerinde çalıştığı ise zaten uzun zamandır biliniyor.