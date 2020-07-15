GTA 6 İçin Oluşturulan Hayran Yapımı Konsept Harita

Oyunseverlerin büyük bir beklenti içerisinde olmalarına rağmen herhangi bir açıklamanın yapılmadığı GTA 6 için konsept bir harita oluşturuldu. Bir hayran tarafından oluşturulan bu harita, bugüne kadarki tüm GTA haritaları bir araya getirip, bu haritayı ABD'nin gerçek haritasına uyarlıyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Rockstar Games, neredeyse bir yıldır GTA 6 ile gündemde. Varlığı bugüne dek bir kez bile doğrulanmayan bu oyun, GTA 5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden 6 yıl geçmesi nedeniyle oyunseverleri büyük bir beklentiye soktu. Çünkü Rockstar Games, yeni GTA oyunları arasında genelde belirli bir süre koymuştu ve GTA 5, bu süreyi fazlasıyla doldurmuştu.

Rockstar Games, bugüne kadar GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Yani resmiyette böyle bir oyun yok. Ancak ortaya atılan iddialar, GTA 6'nın varlığına inanmamızı sağladı. Hatta GTA hayranları, Rockstar Games'ten ümidi keserek GTA 6 ile ilgili kendi araştırmalarını yaptılar ve zaman zaman da çok önemli bulgulara ulaştılar. Şimdiyse bir GTA hayranı, serinin yeni oyunu ile ilgili etkileyici bir harita oluşturdu.

GTA hayranları bugüne kadar, pek çok kez kendi GTA 6 haritalarını oluşturdular. Bu haritalar ile oyuncular kimi zaman hiç görmedikleri yerlere gittiler, kimi zamansa GTA serisinin daha önceki oyunlarında gördüğümüz bazı harita lokasyonları oluşturuldu. Bir Reddit kullanıcısı olan "megahurst" tarafından hazırlanan harita ise bugüne kadar ki belki de en büyük GTA haritasını gözler önüne seriyor.

İşte bir hayran tarafından oluşturulan o GTA 6 haritası

GTA oyunlarının ABD merkezli olduğunu hepimiz biliyoruz. megahurst isimli Reddit kullanıcısı da bu durumu görmezden gelmedi ve oluşturduğu haritayı ABD ile uyumlu bir hale getirdi. Öyle ki oluşturulan bu konsept harita, bugüne kadar ki tüm GTA haritalarını bir araya getirip bu parçaları, ABD'nin gerçek haritasındaki gibi yerleştiriyor. Örneğin Vice City, tıpkı Florida eyaleti gibi haritanın güneydoğusunda bulunuyor.

Rockstar Games'in bugüne kadarki tavırlarını olağan bir şekilde kabul edeceksek, GTA 6'nın hayli geciktiğini kabul etmek gerekiyor. Bu da Rockstar Games'in bugüne kadar görülmemiş bir oyun üzerinde çalıştığını ortaya koyabilir. İşte bu durum da tam olarak, GTA 6'nın haritasının devasa büyüklükte olabileceğini düşündürüyor. Yani Rockstar Games ekibinin bugüne kadarki tüm GTA haritalarını birleştirip GTA 6'yı ortaya çıkarması mümkün. Ancak bu durum bazı sorunlara yol açacak.

GTA serisindeki oyunların hikayeleri her zaman etkileyici olmuştu. Ancak GTA 5, çevrimiçi modu ile de çok sevildi. Hatta GTA 5'in video oyun sektörünün en çok satan oyunlarından bir tanesi olmasının da çevrimiçi mod sayesinde olduğuna inanılıyor. İşte bu kadar büyük bir harita, oyunun çevrimiçi modundaki bazı görevleri hayli zorlaştıracak. Ayrıca bu kadar büyük bir harita, GTA 6'daki uçakların önemini de ciddi anlamda artıracak.

Rockstar Games'in GTA 6 için bugüne kadarki tüm haritaları birleştirmesi, oyunun dosya boyutunun çok yüksek olmasına neden olacaktır. Ayrıca haritanın büyümesi oyundaki nüfusun da artmasına yol açacak. İşte bu durum, GTA 6'nın çok güçlü bir sisteme ihtiyaç duyacağının göstergesi. Elbette Rockstar Games, sadece en iyi bilgisayarlara sahip oyuncuların GTA 6 oynamasını isteyebilir fakat bu pek de olası görünmüyor.