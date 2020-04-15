Grand Theft Auto VI’nın Geliştirmede Olduğu Onaylandı

Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA V, 2013 yılında konsollara çıkmıştı. Oyunun çıkışının üstünden 7 sene geçti ve GTA VI ile ilgili beklentiler arttı. Bugün yeni oyundan ilk bilgi kırıntıları geldi.

Oyun dünyasının en ses getiren, en çok oynanan ve en çok satan oyunlarından olan Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkış yapmıştı.

Oyun, çıktığı günden bu yana popülerliğini korurken Grand Theft Auto Online da dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından bir tanesi hâline geldi. Oyun, ayrıca şirket için de deyim yerindeyse bir para basma makinesi oldu. Geçen süre zarfında stüdyonun elinden Red Dead Redemption 2 gibi bir oyun çıksa da Grand Theft Auto VI konusundaki söylentiler hiç durmadı.

Grand Theft Auto VI’dan ilk bilgiler:

Tabii bu kadar uzun süredir beklenen bir oyun konusunda Rockstar’dan bilgi sızdırılmasının beklenmesi pek olası değil ancak bugün, oyunun nasıl geliştirildiği ve yapısıyla ilgili ilk bilgi kırıntıları gelmeye başladı. Oyun dünyasının en güvenilir yazarlarından bir tanesi olan Kotaku’dan Jason Schreier, çalışanların zorlanmaya başladığını söyledi.

Bunun sebeplerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki GTA VI ile ilgili planlar ve GTA VI, görünüşe göre önceki oyunlardan biraz daha farklı olacak. Schreier, devam oyununun 'kısmen boyutlandırılmış olarak piyasaya sürülmesi' için yola koyulduklarını aktardı. Rockstar standartlarında düşünecek olursak yine de oldukça büyük bir oyun olacağını söyleyebiliriz.

Yani zaman içerisinde gelecek olan içerik güncellemeleriyle birlikte oyunun genişleyecek. Kademeli olarak yayınlanması sayesinde çalışanların omuzlarındaki yük de hafifletilmiş olacak. Bu, GTA VI’nın günümüzdeki Fortnite gibi oyunlarda kullanılan sezon temelli bir sisteme geçeceği anlamına geliyor.

Şu an için bu yeni içeriğin tek oyuncu modunda mı yoksa çoklu oyuncu modunda mı olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Schreier, oyunun şu an için erken geliştirme aşamasında olduğunu da söyledi. Yani yeni GTA oyunu için belli bir süre beklememiz gerekecek.