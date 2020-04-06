GTA Online, Herkese 500.000 Dolar Oyun İçi Para Hediye

GTA Online, nisan ayı boyunca tüm oyunculara tek seferlik 500.000 dolar oyun içi para hediye ediyor. Ayrıca son GTA Online güncellemesiyle çeşitli modlarda 3 kat para ve indirimler de oyuncuları bekliyor.

GTA 5'in çevrimiçi modu GTA Online, uzun zamandır popülerliğini koruyor. Geliştirici Rockstar Games, GTA Online için yeni içerik ve güncellemeler yayınlamaya ve oyunculara oyun içi hediyeler vermeye devam ediyor.

Rockstar Games, GTA Online için Los Santos haritasını karlarla kaplayan 1 Nisan temalı April Fool's güncellemesini yayınlamasının ardından nisan ayı boyunca GTA Online oynayan herkese 500.000 dolar hediye oyun içi para verileceğini açıkladı.

GTA Online'da 500.000 dolar oyun içi para ödülü nasıl alınır?

Rockstar Games, nisan ayı boyunca GTA Online oynayan tüm oyunculara tek seferlik 500.000 dolar veriyor. Oyuncuların GTA Online'da para ödülü almak için tek yapmaları gereken bir lobiye katılmak. Rockstar, para hediyesinin çevrimiçi modda bir lobiye katılanların Maze Bank hesabına gönderileceğini belirtiyor.

Geliştirici, oyun içi para ödülünün oyuncuların hesabına yatmasının 7 güne kadar sürebileceğini belirtiyor. Rockstar para ödülünün yanı sıra, oyuncuların tüm Arena, Time Trial ve RC Time Trial modlarında nisan ayı boyunca 3 kat daha fazla para kazanacaklarını açıkladı. GTA Online güncellemesi, GTA'daki en iyi araçlardan bazılarında da büyük indirimler sunuyor. Son GTA Online güncellemesi hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.