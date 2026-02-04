Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Paen'da çanta indirimleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Kutulu Olarak Çıkmayacak mı? Take-Two CEO'sundan İddialar Hakkında Resmî Açıklama

GTA 6'ya yönelik son günlerde ortaya atılan kutulu çıkmayacağı iddialarına Take-Two CEO'sundan yanıt geldi.

GTA 6 Kutulu Olarak Çıkmayacak mı? Take-Two CEO'sundan İddialar Hakkında Resmî Açıklama
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son aylarda oyun dünyasını âdeta ele geçiren “GTA 6 sadece dijital olarak mı çıkacak?” söylentilerine sonunda resmî bir açıklama geldi. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, bu iddiaları açık bir dille yalanladı.

Variety’ye konuşan Zelnick, Rockstar Games’in GTA 6’nın fiziksel kopyalarını sızıntı korkusu nedeniyle erteleyeceği yönündeki söylentiler için “Böyle bir planımız yok.” dedi. Böylece oyunun çıkışında yalnızca dijital olacağı ve kutulu sürümün 2027’ye kalacağı iddiaları da çürütülmüş oldu.

GTA 6, çıkışında hem dijital hem kutulu gelecek

2

IGN’in Take-Two ile yaptığı ek görüşmede ise Zelnick’in sözlerinin yalnızca “2027’ye erteleme” ihtimalini değil, herhangi bir fiziksel erteleme planını tamamen reddettiği netleştirildi.

Hatırlayacağınız üzere GTA 6, bugüne kadar hem geliştirme görüntüleri hem de fragman sızıntılarıyla sık sık gündeme gelmişti. Bu yüzden fiziksel kopyaların erkenden internete düşmesinden endişe edildiği iddia ediliyordu ancak görünen o ki Take-Two bu riske rağmen geri adım atmayacak.

[Şubat 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar [Şubat 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar
Microsoft, Epstein’i Xbox Live’dan Kalıcı Olarak Ban'ladığı Ortaya Çıktı Microsoft, Epstein’i Xbox Live’dan Kalıcı Olarak Ban'ladığı Ortaya Çıktı
Gta 6 Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim