GTA 6 Kutulu Olarak Çıkmayacak mı? Take-Two CEO'sundan İddialar Hakkında Resmî Açıklama

GTA 6'ya yönelik son günlerde ortaya atılan kutulu çıkmayacağı iddialarına Take-Two CEO'sundan yanıt geldi.

Son aylarda oyun dünyasını âdeta ele geçiren “GTA 6 sadece dijital olarak mı çıkacak?” söylentilerine sonunda resmî bir açıklama geldi. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, bu iddiaları açık bir dille yalanladı.

Variety’ye konuşan Zelnick, Rockstar Games’in GTA 6’nın fiziksel kopyalarını sızıntı korkusu nedeniyle erteleyeceği yönündeki söylentiler için “Böyle bir planımız yok.” dedi. Böylece oyunun çıkışında yalnızca dijital olacağı ve kutulu sürümün 2027’ye kalacağı iddiaları da çürütülmüş oldu.

GTA 6, çıkışında hem dijital hem kutulu gelecek

IGN’in Take-Two ile yaptığı ek görüşmede ise Zelnick’in sözlerinin yalnızca “2027’ye erteleme” ihtimalini değil, herhangi bir fiziksel erteleme planını tamamen reddettiği netleştirildi.

Hatırlayacağınız üzere GTA 6, bugüne kadar hem geliştirme görüntüleri hem de fragman sızıntılarıyla sık sık gündeme gelmişti. Bu yüzden fiziksel kopyaların erkenden internete düşmesinden endişe edildiği iddia ediliyordu ancak görünen o ki Take-Two bu riske rağmen geri adım atmayacak.