GTA 6 Ertelenmeyecek: Yeri Göğü GTA 6 Reklamı Yapacak Pazarlama Süreci Bu Yaz Başlıyor!

Take-Two Interactive, son finansal raporunda GTA 6'nın tanıtım ve pazarlama sürecinin bu yaz başlayacağını resmen duyurdu.

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6 için durumlar netleşmeye başladı. Daha önce birkaç kez ertelenen oyun, Take-Two Interactive’in son finansal raporuna göre 19 Kasım 2026’da kesin olarak çıkacak. Üstelik bu kez işler ciddi görünüyor çünkü şirket, oyunun tanıtım ve pazarlama sürecinin bu yaz başlayacağını resmen duyurdu.

Take-Two’nun açıklamasında 2027 mali yılı için büyük bir özgüven dikkat çekiyor. Şirket, GTA 6’yı sadece kendileri için değil, “tüm eğlence sektörü için çığır açıcı” bir yapım olarak tanımlıyor. Rockstar’ın pazarlama hamlelerinin yaz aylarında devreye girmesi de yeni bir erteleme ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor diyebiliriz.

Take-Two'nun mevcut çıkış tarihine olan güveni tam

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick’e göre bir oyunun pazarlama aşamasına yaklaşması, şirketin projeye olan güveninin zirvede olduğunun en net göstergesi.

Öte yandan 2026 yılı, GTA 6 cephesinde sadece heyecanla değil, tartışmalarla da geçti. Oyuna dair yeni detaylar gelmezken, bilgi sızdırdığı iddiasıyla işten çıkarılan geliştiriciler ve buna karşı çıkan bir işçi örgütünün açtığı dava da gündemi bir süre meşgul etti.

Tüm bu tartışmalara rağmen bence artık GTA 6 için son virajdayız. Yaz aylarında başlayacak tanıtım süreciyle birlikte, oyun hatta tüm eğlence dünyasının gözü tamamen Rockstar’a çevrilmiş olacak.