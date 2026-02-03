[3-9 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Divinity: Original Sin - Definitive Edition
|25.99$
|6.49$ (-%75)
|Arma Reforger
|24.99$
|17.49$ (-%30)
|Stronghold Crusader: Definitive Edition
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Divinity: Original Sin - Enhanced Edition
|22.99$
|3.44$ (-%85)
|Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition
|59.99$
|5.99$ (-%90)
|Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO The Lord of the Rings
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO The Hobbit
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|Lethal Honor - Order of the Apocalypse
|12.99$
|10.39$ (-%20)
|Becastled
|10.49$
|7.02$ (-%33)
|Syberia: The World Before
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Divinity II: Developer's Cut
|11.49$
|1.14$ (-%90)
|Stronghold: Definitive Edition
|7.99$
|2.39$ (-%70)
|Wrestling Empire
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Grandpa High on Retro
|4.49$
|3.59$ (-%20)
|Broken Arrow
|22.99$
|19.54$ (-%15)
|Mosa Lina
|4.49$
|3.36$ (-%25)
|MotoGP 21
|24.99$
|3.74$ (-%85)
|Lazaret
|6.29$
|3.14$ (-%50)
|Syberia 3
|14.99$
|2.99$ (-%80)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.