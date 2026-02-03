[3-9 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Divinity: Original Sin - Definitive Edition 25.99$ 6.49$ (-%75) Arma Reforger 24.99$ 17.49$ (-%30) Stronghold Crusader: Definitive Edition 10.49$ 7.34$ (-%30) Divinity: Original Sin - Enhanced Edition 22.99$ 3.44$ (-%85) Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition 59.99$ 5.99$ (-%90) Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition 19.99$ 3.99$ (-%80) LEGO The Lord of the Rings 19.99$ 3.99$ (-%80) LEGO The Hobbit 19.99$ 3.99$ (-%80) Lethal Honor - Order of the Apocalypse 12.99$ 10.39$ (-%20) Becastled 10.49$ 7.02$ (-%33) Syberia: The World Before 39.99$ 7.99$ (-%80) Divinity II: Developer's Cut 11.49$ 1.14$ (-%90) Stronghold: Definitive Edition 7.99$ 2.39$ (-%70) Wrestling Empire 10.49$ 5.24$ (-%50) Grandpa High on Retro 4.49$ 3.59$ (-%20) Broken Arrow 22.99$ 19.54$ (-%15) Mosa Lina 4.49$ 3.36$ (-%25) MotoGP 21 24.99$ 3.74$ (-%85) Lazaret 6.29$ 3.14$ (-%50) Syberia 3 14.99$ 2.99$ (-%80)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.