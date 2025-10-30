Tümü Webekno
Take-Two CEO'su Açıkladı: GTA 6 Yapay Zekâ ile mi Geliştiriliyor?

Günümüzde birçok oyunun yapay zekâ ile geliştirilmeye başlanmasının ardından konuya dair bir soru da Take-Two CEO'suna yöneltildi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, yapay zekânın oyun geliştirmedeki etkisinin hâlâ sınırlı olduğunu söylüyor. CNBC’nin Teknoloji Yöneticileri Zirvesi’nde konuşan Zelnick, “Bir düğmeye basarak GTA benzeri bir oyun üretemezsiniz. Üstelik üretseniz bile ortaya çıkan şey çok da iyi olmaz.” dedi. Zelnick'e göre yapay zekâ modelleri “geçmişe dönük” çalıştıkları için gerçek yaratıcılıktan uzak kalıyor.

Günümüzde çok fazla yapay zekâ ile yapılan oyun gördüğümüzden ve GTA 6'nın dünya genelinde en çok beklenen oyun olduğunu da hesaba katarsak, birçok oyunseverin aklında "GTA 6 gibi bir oyun yapay zekâ ile yapılabilir mi?" sorusu dolaşıyordu. Zelnick konuyla ilgili olarak gelen bir soruya, yapay zekânın büyük veri setlerine dayanmasının oyun üretiminde hız kazandırabileceğini ancak yenilik ve özgünlük gerektiren süreçlerde başarısız olduğunu belirtti.

"Yapay zekâ ile GTA 6 gibi oyunlar yapamazsınız."

GTA 6

Zelnick, Rockstar Games’in “neredeyse kusursuz” işler ortaya koyduğunu belirterek yaklaşmakta olan GTA 6 için de ekibin olağanüstü bir yaratıcılığa sahip olduğunu söyledi. Take-Two’nun amacı serinin bu yeni oyununda sadece bir oyun değil, kalıcı bir kültürel fenomen yaratmak.

Şirket aynı zamanda Borderlands, NBA 2K ve BioShock gibi dev serilerin arkasındaki güç olarak, yapay zekâyı destekleyici bir araç olarak görüyor ancak yaratıcılığın asla tamamen algoritmalara bırakılmaması gerektiğini konusunda oldukça netler. Zelnick’e göre geleceğin başarılı oyunlarını insanlar şekillendirmeye devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zelnick'e katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

