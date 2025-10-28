Oyun Sürenize Göre Mozaik Oluşturmanızı Sağlayan Site (Kesinlikle Deneyin)

Oynadığınız oyunların süresine bağlı olarak devasa bir mozaik oluşturmanızı sağlayan bu internet sitesini nasıl kullanacağınızı sizler için adım adım anlattık.

Özellikle oyun severler olarak birçoğumuz çocukluğumuzdan beri yüzlerce hatta binlerce saat oyun oynamışızdır. Bu oyunları ne kadar oynadığımızı legal yollarla edinmediğimiz sürece görmemiz pek mümkün değil ama legal yollarda edindiyseniz, özellikle de Steam için harika bir internet sitesi kurulmuş durumda.

Bahsettiğimiz bu internet sitesi, sadece Steam kullanıcı adınızı girerek bu zamana kadar Steam üzerinden oynadığınız tüm oyunların bir mozaiğini oluşturmanızı sağlıyor. Bu mozaikte en büyük görsele sahip oyunlar en çok oynadığınız oyunlar olurken, mozaikler giderek küçülüyor ve yerlerini daha az oynadığınız oyunlara bırakıyor. Ayrıca mozağinizi oluşturduktan sonra oyunların görsellerinin üstüne gelerek kaç saat oynadığınızı da görebiliyorsunuz. Fazla uzatmadan hadi gelin bu basit işlemi nasıl yapacağınıza hep birlikte bakalım.

Adım #1: Playtime Panorama sitesine gidin

Hemen buraya tıklayarak Playtime Panorama isimli siteye gidebilirsiniz. Siteyi açtığınızda karşılaştığınız ekranda Steam kullanıcı adınızı girmeniz isteniyor.

Kullanıcı adınızı girdikten sonra "Show my games" seçeneğine tıklayarak mozaiğinizi oluşturabilirsiniz.

NOT: Steam profilinizin gizlilik ayarlarında yer alan "Oyun Detayları" ayarının "Herkese Açık" olarak seçilmesi gerekmektedir.

Adım #2: Oluşturulan görselinizi indirin

İlk adımdaki işlemleri tamamlamanızın ardından site sizin için oynadığınız oyunların süresine bağlı olarak bir mozaik görseli oluşturacaktır. Oluşturduğunuz görseli indirmek için sayfanın en altında yer alan "Download mosaic" seçeneğini kullanabilirsiniz. Buradan sonrası artık sizde. Dilerseniz oluşturduğunuz görseli sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Peki sizin mozaiğinizin en büyük kısımlarını hangi oyunlar işgal etti? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.