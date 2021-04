GTA Serisini Sevenlerin Fazlası ile Hoşuna Gidecek 8 Oyun

2013 yılından beri oyuncuların beğenisini toplayan Grand Theft Auto V, dünyanın en iyi açık dünya oyunlarından biri. Hal böyle olunca da birçok firma daha iyisi olmak için rekabete giriyor. Biz de bu rekabetin içindeki GTA V benzeri en iyi açık dünya oyunlarını sizler için listeledik.

1997 yılında MS-DOS işletim sistemi ile oynanabilir hale gelen Grand Theft Auto serisi, 20 yılı aşkın süredir oyun sektöründe. İlk oyundan beri oyuncularına, mevcut haritada neredeyse her şeyi yapmalarına izin veren GTA serisi, açık dünyada dolaşmayı seven oyuncular için her zaman birinci sırada. 2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen, serinin 16. Oyunu Grand Theft Auto V, sadece modern oyun endüstrisinde iyi bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda grafik ve teknik olarak günümüzün en iyi oyunlarına karşı rekabet etmeyi de başardı.

Haritada yeteri kadar dolaşıp, bütün görevleri yaptığınızı ve bütün easter egg’leri bulduğunuzu düşünüyorsanız, artık GTA’yı bırakıp başka bir oyun arayışına düşmeniz oldukça normal. 2013’ten beri oynadığımız oyun bazen bayatlayabilir ve yeni oyun arayışına girebiliriz. İşte tam da bu arayışınızda size yardımcı olmak için Grand Theft Auto V’e benzer oyunları sizler için listeledik.

Grand Theft Auto V benzeri oyunlar:

Just Cause 4

Watch Dogs 2

Red Dead Redemption 2

Saints Row 4

L. A. Noire

Yakuza 0

Sleeping Dogs

Mafia 3

Aksiyon yönü daha ağır basan Just Cause 4:

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Geliştirici: Avalanche Studios

Çıkış Yılı: 2018

Just Cause serisi, açık dünya oyun pazarında diğer oyunların yaptığı hatayı yaparak Grand Theft Auto serisine rakip olarak çıkmadı. GTA’yı taklit etmek yerine, açık dünya temellerini kullandı ama bunu çok daha yaratıcı bir şekilde ortaya serdi. Her ne kadar serinin diğer oyunları da son derece iyi yapımlar olsa da, Just Cause 4, serideki en iyi oyun.

Adeta bir Michael Bay filmini oynayabildiğiniz Just Cause 4, oyuncularını, kaotik oyun tarzları sonucunda ödüllendiriyor. Açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getiren Just Cause 4 ile oyun içinde karakterinizin Wingsuit ve kanca eşyalarını kullanabiliyorsunuz. Eğer GTA’da her yeri yakıp yıkmak ve çevreye zarar vermekten hoşlanıyorsanız, Just Cause 4 tam size göre.

Gizlilik ve heyacan arayanlar için Watch Dogs 2:

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Geliştirici: Ubisoft

Çıkış Yılı: 2016

Watch Dogs 2, San Francisco Körfex Bölgesi’nde geçen bir açık dünya, aksiyon oyunu. Serinin ikinci oyunu olan Watch Dogs 2, gizli görevleri ve bilgisayar korsanlığı yeteneklerinizi gösterme şekliniz açısından, birinci oyunundan çok daha eğlenceli. Görevlerinizi ister sessiz ister silahları çekerek tamamlayabildiğiniz oyunun bu özelliği de oyuncuya özgürlük tanıyor.

Ubisoft oyunlarında çok görülen bir özellik olmayan yapay zeka da Watch Dogs 2’de gayet başarılı. Çevrelerinde olan bitene duyarla botlar yüzünden etrafta sessiz bir şekilde gezinirken oldukça dikkatli olmalısınız. Her ne kadar ilk oyun beklenen ilgiyi ve beğeniyi toplamasa da ikinci oyun Ubisoft’un en sevilen oyunlardan biri haline geldi. İlk oyundaki yanlışları ve hataları belirleyerek değiştiren Ubisoft, seriyi hayranlara ikinci oyunuyla sevdirdi.

Rockstar'ın bir başka yıldızı, bu listenin de olmazsa olmazı Red Dead Redemption 2:

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Geliştirici: Rockstar Games

Çıkış Yılı: 2018

Rockstar Games, oyuncularını gerçekçi atmosferiyle, yaşayan bir dünya yaratmayı çok iyi bilen bir firma. Açık dünya oyunlarının lideri konumundaki Rockstar Games, senelerdir beklenen serinin ikinci oyunu olan Red Dead Redemption 2 ile oyuncuların beğenisini toplamaya devam ediyor.

Son zamanların en iyi oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption ile oyun tarzınıza göre değişen 60-80 saatlik, adeta bir filmi oynuyormuş hissini veren hikaye modunu oynayabilirsiniz. Hikayenin yanı sıra, balık tutmak, poker oynamak ve avlanmak gibi yan aktivitelere de katılabilirsiniz. Bütün yan görevleri ve hikayesiyle oyuncuya 100+ saatlik bir deneyim sunan Red Dead Redemption 2, online olarak da oynanabiliyor. Bu da bütün bu yan aktiviteleri arkadaşlarınızla da yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Biraz eski ama hâlâ heyecan verici: Saints Row 4

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Linux

Geliştirici: Deep Silver Volition

Çıkış Yılı: 2013

Saints Row serisinin herhangi bir oyunu bu listeye layık görülebilir. Serinin dördüncü oyununu seçmemizin sebebi ise elbette önceki oyunlara göre yapılan grafiklerdeki değişiklikler.

Saints Row 4, oyunculara oyunda her şeyi yapma özgürlüğünü vermeleriyle ünlü açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Oyunda Amerika Birleşik Devletleri başkanı da olabilirsiniz, uzaylılarla da savaşabilirsiniz. Listedeki hiçbir oyun kadar ciddi olmayan bu oyunun başlangıcında oyun süresince ihtiyacınız olan her şeye sahip oluyorsunuz. Bir süre sonrasında bu güç ile kimse size salça olamayacağı için oyun biraz monotonlaşabiliyor.

Etrafa ateş etmek, çevredeki eşyaları parçalamak, rastgele insanları havaya uçurarak kaotik bir zaman geçirmek istiyorsanız Saints Row 4 tam size göre.

Polisiye türünün devrim yaratan oyunlarından L.A. Noire

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360

Geliştirici: Rockstar Games, Team Bondi

Çıkış Yılı: 2011

Team Bondi tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlanan L.A Noire, bu listedeki diğer oyunlardan farklı yol izleyen bir açık dünya aksiyon macera oyunu. GTA serisinin aksine, güpegündüz insanları öldüremeyeceğiniz bu oyunda sadece kötü adamları cezalandırabiliyorsunuz. Listedeki diğer oyunlarda oldukça önemli olan atış ve sürüş becerileriniz, L.A. Noire’de yüz okuma beceriniz kadar önemli değil.

Oyuncusunu asla yönlendirmeyen ve suçluları yakalama konusunda oyuncusuna güvenen bu oyunda bütün otorite sizsiniz.

1940’larda Los Angeles’ta geçen oyunun hikayesi dışında L.A. Noire’de şehre rastgele yerleştirilmiş aksiyon odaklı görevler de yapabilirsiniz.

Yüzümüzü biraz da doğunun mafyalarına dönelim: Yakuza 0

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3

Geliştirici: Sega

Çıkış Yılı: 2015

Yakuza serisinin altıncı oyunu olan Yakuza 0’da, karaoke yapmaktan, sokaklardaki haydutları dövmeye kadar tonlarca tuhaflıklar yapabilirsiniz. Ya da listedeki diğer oyunlarda olduğu gibi ana görev serisine odaklanıp diğer her şeyi görmezden gelebilirsiniz. Serideki Saints Row ve Just Cause gibi oyunların aksine, Yakuza oyuncularına rastgele insanlara zarar verme seçeneğini etkinsiz kılıyor. Karakteriniz L.A. Noire’de olduğu gibi şiddeti sadece hak edene gösterebiliyor.

Grand Theft Auto serisini seviyorsanız, arcade oyun tarzı dövüş stili ile ortalama 50-60 saat süren bu oyunda çok eğleneceksiniz.

Uzak Doğu'dan aynen devam: Sleeping Dogs

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360

Geliştirici: United Front Games, Square Enix Europe

Çıkış Yılı: 2012

United Front Games tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Sleeping Dogs, günümüzde en az değer verilen açık dünya oyunlarından biri. GTA gibi oyunlara benzerliği göze alındığında, Sleeping Dogs’un daha fazla ilgiyi hak ettiğini söylemek yanlış olmaz. Hong Kong sokaklarında geçen Sleeping Dogs’un dünyası o kadar detaylı ki, sırada ne yapacağınızı düşünürken sıkılacaksınız.

Ortalama 15-20 saatlik ana görev serisinin yanı sıra yan aktivitelerin de çeşitliliğinden dolayı oyunda çok daha uzun süreler geçirebilirsiniz. Birçok yönden GTA V’e oldukça benzeyen Sleeping Dogs kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Büyük bir seriye hak ettiği sonu veren oyun: Mafia III

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Classic macOS

Geliştirici: 2K Games

Çıkış Yılı: 2016

Bir şekilde, GTA’dan ayrılan bir özelliğe sahip hiçbir Mafia oyunu olmadığını söyleyebiliriz. Mafia serisinin tüm oyunları gerek açık dünya oyunu olması, gerekse barındırdığı çeteler ve silahlar yüzünden GTA serisine benzerlik gösteriyor.

Geçmişinin karanlığından kaçmaya çalışan bir savaş gazisinin etrafında dönen hikayesiyle, Mafia III’te GTA serisinin yankılarını kolayca görebilirsiniz. Bütün bu özellikleri dışında Godfather ve Goodfellas filmlerine göndermeleri bulunan oyunun senaryosu o kadar etkili bir şekilde yazılmış ki, oyuncusuna bazen bir oyun oynadığı gerçeğini unutturabiliyor.

Böylelikle Grand Theft Auto V benzeri oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atladığımızı düşündüğünüz ya da aklınıza gelen başka oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.