GTA Online'a oyuncuların F1 araçlarıyla yarışabilecekleri Open Wheel Racing modu geldi. Oyuncular artık ultra performanslı araçlarıyla heyecan dolu yarışlarda yer alabiliyorlar.

GTA 5'in çevrimiçi modu GTA Online'da hemen hemen her araçla yarışabiliyorsunuz. Bugüne kadar süper arabalar, motosikletler, SUV'lar, uçaklar, tekneler, RC arabalar, hatta havaalanında bagaj taşıyan araçlar da dahil olmak üzere birçok seçenek sunuldu. Ancak oyuncular artık F1 tarzı açık tekerlekli araçlarla San Andreas Prix'sinde rekabet edebilecekler.

GTA Online'ın Open Wheel Racing adlı yeni modu oyunculara F1 araçlarıyla kıyasıya rekabet etme fırsatı sunuyor. Oyuncular, yarışlarda iki yeni ultra performanslı araç olan PR4 ve R88 ile yarışabilecekler. Her iki araç da aynı istatistiklere sahip ancak Los Santos Customs'ta spoyler, lastik, desen ve motor özelleştirmeleri uygulanabiliyor.

Los Santos'un çeşitli bölgelerine yayılmış toplam 7 yeni parkurda F1 araçlarınızı yarıştırabiliyorsunuz. Vinewood Tepeleri, Belediye Binası, Los Santos Limanı, Los Santos Uluslararası Havaalanı ve Fort Zacundo askeri üssü gibi bölgelerde yer alan farklı özelliklere sahip pistler yer alıyor. Ayrıca Los Santos'un güneyinde yer alan Davis şehrinde dar köşelerden, çukurlardan ve beton bloklardan kaçınarak pistlerdeki yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

GTA Online'ın yeni yarış modunda, lastik seçme ve pit stop'a girme gibi F1 sporunun bazı realistik özelliklerini bile deneyimleyebiliyorsunuz. GTA Online'ın yeni modu artık PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilir.