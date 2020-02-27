GTA 6'da Robotların da Olacağını Düşündürten Görsel

Rockstar Games, internet sitesinde bazı yenilikler yaptı. Bu yenilikler kapsamında internet sitesine eklenen bir görüntü ise kafaları karıştırdı. Çünkü söz konusu görsel, Rockstar Games'in mevcut oyunlarıyla çok da ilişkili değildi. Bu nedenle görüntünün GTA 6 ile ilgili olduğunu düşünülüyor.

Oyunseverler, uzunca bir süredir dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto (GTA) ile ilgili bir haber bekliyorlar. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan spekülasyonlar, Rockstar Games'in GTA 6 üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Hal böyle olunca da oyunseverler, Rockstar Games cephesinden gelecek bir açıklamayı bekler oldular.

Rockstar Games, bugüne dek GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak zaman zaman ortaya atılan iddialar ve Rockstar Games'in bazı hamleleri, GTA 6'nın yaklaşmakta olduğu iddialarını destekledi. Şu sıralar GTA 6'yı bekleyen herkes, bir ipucu yakalayabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Rockstar Games, şimdi yine kafa karıştıran bir gelişmeye imza attı. Şirket, internet sitesini yeniledi ve bazı yeni görseller ekledi. Bu görseller, oyunlardan alınmış detaylar değil, daha çok sanat çalışmaları gibiydi. Bu görüntülerden bir tanesi ise gerçekten dikkat çekiciydi çünkü söz konusu görüntü, Rockstar Games'in mevcut oyunlarında hiç görünmemişti.

Rockstar Games'in internet sitesine eklediği görsel

Pek çok oyunsever, bu görüntünün yeni bir şeylerin duyurulmak üzere olduğuna inanmasına yol açıyor. Şirketin Red Dead Redemption, Bully ve Max Payne isimli oyunlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu oyunların hiçbirinin robotik bir figürle ilgili olmadığını söyleyebiliz.

GTA oyunlarının genel yapısını düşündüğümüzde, bu oyun serisinin de robotlarla pek bir ilişkisi yok. Ancak GTA serisi, bir sanal dünya oyunu. Yani şirket, eğer GTA 6'yı günümüz koşullarında geliştiriyorsa oyun, robotlardan uzak kalamaz. Oyunseverler, bu nedenden ötürü GTA 6'nın çok yaklaştığına inanıyorlar ya da inanmak istiyorlar.

Söz konusu görsel ve bu görselin ne ile ilgili olduğu konusunda yapabileceğimiz en ufak bir açıklama yok. Rockstar Games de ketum tavrını sürdürmeye devam ederse, bir süre daha GTA 6'yla ilgili bir şeyler duymayacağımız aşikar. Ancak yine de Rockstar Games cephesinde bir şeyler olduğu su götürmez bir gerçek. Umuyoruz ki şirketin duyuracağı ilk oyun GTA 6 olur ve aylar süren bekleyiş, nihayet sona erer.