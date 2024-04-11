Farklı Rockstar yapımlarını oynarken GTA Online'da avantajlara sahip olmanızı sağlayan GTA+ zamlandı.

Rockstar Games, 2022 yılında GTA Online oyuncularına farklı avantajlar sunacak GTA+ aboneliğini duyurmuş; oyunda araçlarınız için farklı yükseltmeleri, aktivitelerde ek avantajları ve her ay düzenli olarak GTA parası almanızı mümkün kılmıştı. Bu bağlamda oyuncuları GTA Online’a bir tık daha sıkı bağlamayı hedefleyen abonelik, karışık tepkiler toplamıştı.

Fakat Rockstar bunun üzerine giderek GTA Plus abonelerine belli başlı diğer Rockstar oyunlarını da oynama imkânı sunmuştu. Bu sayede GTA Online oynamayan kişiler bile tek abonelikle birkaç Rockstar oyununu bitirme imkânına sahip oldu. Fakat aboneliğin fiyatı zamlanınca bu abonelerden kaçı üyeliğini devam ettirir, bilemiyoruz.

72 TL’lik GTA+ aboneliği zamlandı.

PlayStation Store ve Microsoft Store’da yer alan GTA Plus aboneliği, başta 72 TL’lik fiyatla çıkış yapmıştı. Artık aboneliğin fiyatı, her iki platformda da 199 TL olarak görünüyor. Yani yüzde 176,38’lik bir zam söz konusu.

Red dead Redemption ve Grand Theft Auto: The Trilogy gibi yapımların oynanabilmesini sağlayan aboneliğe gelen zam, elbette oyuncuları üzdü. Fakat Rockstar tarafından konuya yönelik bir açıklama yapılmadı. Ekonomik dalgalanmanın veya ucuz yoldan aboneliği elde etmeye çalışanların, bu zam arkasındaki birincil sebepler oldukları düşünülüyor. Sizin düşünceleriniz neler?