Ortaya çıkan ve her bir köşesinden detay fırlayan Rockstar görseli, oyuncuların gündemine geldi.

GTA 6 fragmanını internete salmasının ardından gündemden düşmek bilmeyen Rockstar Games, artık her paylaşımında hayranlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Zira konu GTA 5 güncellemesi olsa bile insanlar, paylaşımın noktasına kadar arayıp GTA 6 parçaları bulmaya çalışıyor. Bu yüzden de “En küçük sızıntı bile altın değerinde.” desek yanlış olmaz.

Şirketin 25. yıl dönümü şerefine düzenlediği partiden bir görsel internete düşünce de her köşesinde detay arar hâle geldik. Her yanında gizli şeylerin yer aldığı logonun orijinalliği henüz netleşmemiş olsa da şüphesiz sosyal medyada ses getirmeyi başardı. Lafı fazla uzatmadan gelin, şu detaylara hep birlikte bakalım.

Söz konusu görselimiz bu:

Detaylara baktığımızda en tepede Mr Raspberry Jam’i, yani Trevor’un oyuncak ayıcığını görüyoruz. Hemen altında 1998 ibaresi yer alıyor. Onun altında Merryweather logosu, onun da altında Chop tasması var. Sol üstte geleneğin bozulmadığını ve Buzzard helikopterinin bu noktaya yerleştirildiğini görüyoruz.

Sol altta ise Dune Buggy aracı dikkat çekiyor. Fakat bu, GTA Online’da yer alan ve silahlı olan versiyon. Özgürlük Heykeli de bu aracın önünde poz veriyor.

Şimdi gelelim işin GTA 6’ya bağlanan kısmına. Sağ alt tarafa bakarsanız GTA oyunlarının efsanevi aracı Banshee dikkatinizi çekecektir. Fakat enteresan şekilde bu aracın tasarımı, bildiğimiz GTA oyunlarındakinden farklı. Bu yüzden de hayranlar, aracın GTA 6’da bu şekilde olacağını düşünüyor. Kendisinin hemen önünde ise GTA 5’in kapağında gördüğümüz ikonik kadın var.

Bunlar haricinde Rockstar’ın diğer oyunlarına gönderme yapan Easter Egg’lerin de görselde yer aldığını biliyoruz. Siz bu görselden neler çıkardınız?