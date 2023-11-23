Rockstar Games'in "Social Club" hizmetini GTA 6 ile birlikte yeniden markalaştıracağı ortaya çıktı. Şirket, internet sitesi ve mobil uygulamasında Social Club markasının izlerini silmeye başladı. Hizmet, artık doğrudan Rockstar Games olarak anılacak.

Son yılların, hatta belki de tarihin en çok merak edilen oyunu GTA 6 için fragman bekleyişimiz devam ederken yaklaşmakta olan oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, oyuncuların yıllardır kullanmakta oldukları Social Club hizmetinin adını sessiz sedasız kaldırdı. Şirket bunun yerine, "Rockstar Games" isimli yeni(!) markayı kullanmaya başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalar, bizzat Rockstar Games tarafından yapılmadı. Bir X kullanıcısı, Rockstar Games'in resmî internet sitesinde yapılan bazı değişiklikleri fark etti. Bu değişiklikler, geçmişte Social Club üyeleri için kullanılan "Social Club members" tabirini, "Rockstar Games members" şeklinde güncelledi. İşte bu da Social Club için yeniden markalaşma yoluna gidildiğinin ilk ipucu oldu.

Site kodlarında da bazı değişiklikler var

"videotechuk_" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapılan hesap, Rockstar Games'in sitesindeki kodları da inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, internet sitesinin kodlarında da Social Club ibaresinin kaldırıldığı tespit edildi. Hatta Rockstar Games'in mobil uygulamasında da "Rockstar Games account" şeklinde bir ibarenin bulunduğunu görüyoruz.

Rockstar Games'in kodlarda yaptığı değişiklikler:

Rockstar Games konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da yeni dönemin, GTA 6'nın duyurusu ile başlayacağını düşünüyoruz. Şirket, oyunun resmî duyurusu sırasında Social Club'ın yeniden markalandırma süreci ile ilgili açıklamalar yapacaktır.

Mobil uygulamadaki "Rockstar Games account" ibaresi:

Social Club sisteminde yeniden markalaşma yoluna gidilmesi, bu hizmetin işlevselliğinde bir değişim olacağı anlamına gelmiyor. Rockstar Games, oyuncuların mevcut hesaplarını korumaya devam edecektir.

Rockstar Games'in GTA 6 duyurusu ile ilgili yaptığı açıklama: