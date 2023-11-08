Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6'nın ne zaman duyurulacağı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg, oyunun bu hafta içinde duyurulacağını iddia etti. GTA 6'nın ilk fragmanı ise aralık ayında yayımlanacak.

Video oyun tarihinin en çok beklenen yapımları arasında yer alan GTA 6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg, GTA 6'nın ne zaman duyurulacağına ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Eğer Bloomberg'in iddiası doğru ise yıllardır süren bekleyişin sona ermek üzere olduğunu söyleyebiliriz.

Bloomberg'in, "konuya aşina kişilerden" edindiği bilgiye göre Rockstar Games, GTA 6'yı bu hafta gerçekleştireceği sürpriz bir etkinlikte resmen duyuracak. Bloomberg, kaynaklarının kamuya açık konuşma izinlerinin olmadığını, bu yüzden de haklarında bilgi veremeyeceğini söylüyor ki buradan anladığımız, söz konusu kaynakların şirkete yakın isimler olduğu...

İlk fragman aralık ayında yayımlanacak

Aynı kaynaklara göre Rockstar Games, önümüzdeki ay da GTA 6'nın ilk fragmanını yayımlayacak. Kaynaklara göre bu şekilde bir takvim planlanmasının nedeni, Rockstar Games'in 25. yıl dönümünü kutlayacak olması. Şirket, 25. yıl dönümünde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak GTA 6'nın duyurulabileceğine ilişkin emareler bu iddiadan ibaret değil. Bundan sadece birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, oyunun Metacritic sayfasının aktif hâle getirildiğinden bahsetmiştik. Tabii bu sayfaya girdiğimizde hiçbir şey göremiyoruz ancak o günlerde, bunun bir ön hazırlık olduğuna inanıldı. Bugün Bloomberg'den gelen haberler, Rockstar Games cephesinde gerçekten de bir şeyler yaşandığını gözler önüne seriyor.