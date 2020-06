Uzun süredir beklenen PlayStation V lansmanı, GTA V oyuncularını sevindirecek bir duyuruyla başladı. Oyun 2021’de konsola geliyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’in yeni lansmanı uzun süredir bekleniyordu. Lansman beklentiye değer bir açılışla başladı. Seyircilerin karşısına ilk olarak Grand Theft Auto V oyunu çıktı.

Şu ana kadar 130 milyondan fazla satan oyun, Los Santos’ta zaman geçirmeyi seven oyuncuların gözbebeği haline gelmişti. Oyunun 2021 yılının ikinci yarısında oyuncuların karşısına çıkacak.

Yeni konsola yenilenmiş GTA

GTA V, yeni konsolda pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Konsolun gelişmiş özelliklerinden faydalanacak olan GTA V, her zamankinden daha gelişmiş ve daha iyi reaksiyon verecek bir yapıya sahip olacak.

GTA Online’ın dünya üzerinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor. Bu versiyon PlayStation 5’te de var olmaya devam edecek. Ayrıca oyunun PlayStation 5’e özel versiyonu ilk 3 ay boyunca ücretsiz olarak verilecek.

Grand Theft Auto V’i PlayStation 4’te oynayan tüm PlayStation Plus üyeleri, bugünden itibaren oyun çıkana kadar her ay ücretsiz 1 milyon dolar oyun içi para ile ödüllendirilecek. Bu meblağ her ay oyuncuların oyuna girişinden sonraki 72 saat içerisinde Maze Bank hesaplarına yatırılacak. Dilerseniz fragmanı inceledikten sonra PlayStation 5'e gelecek tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.