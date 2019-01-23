Nvidia'nın RTX serisi kartları şu an piyasanın en iyileri olsa da uygun fiyatlı oldukları söylenemez. Eğer RTX'in sunduğu ışın izleme teknolojisi sizi ilgilendirmiyorsa, şirketin sunacağı yeni ve ucuz GTX kartı hoşunuza gidebilir.

Nvidia, geçtiğimiz sene piyasaya gerçek zamanlı ray-tracing (ışın izleme) yapabilen RTX kartlarını sürmüş fakat yüksek fiyatları nedeniyle de oldukça eleştirilmişti. Müşterileri dinleyen şirket, uygun fiyatları GTX serisi kartlarının üretimini devam ettirmeye karar vermiş görünüyor.

HardOCP'nin kaynaklarına göre geçtiğimiz hafta ilk kez karşılaştığımız GTX 1660 Ti, 15 Şubat tarihinde 279 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Mart ayındaysa 229 dolarlık GTX 1660 (Ti'siz) ve 179 dolarlık GTX 1650 ile karşılaşacağız.

Kaynaklar, kartlar hakkında çok ayrıntılı bilgiler vermemiş olsa da, önceki söylentilere göre 1660 Ti, TU116 GPU'suna ve 1536 CUDA çekirdeğine sahip olacakken 6 GB'lık GDDR6 bellek ve 192 bitlik bus ile gelecek. Kıyaslayacak olursak RTX 2060, aynı konfigürasyona sahipken CUDA çekirdeği sayısı 1920 idi.

Nvidia, yeni kartların çıkışıyla beraber önceki nesil kartları da satmaya devam edecek, yani fiyatların düşmesini bekleyebiliriz. Bu kartların çıkmasının amacının ise çok yüksek ihtimalle ray-tracing'i kullanmayacak olan kullanıcıları uygun fiyatlarla kendilerine çekmek olduğunu düşünüyoruz. Buradaki bilgilerin bir teori olduğunu söylemekte de yarar var.