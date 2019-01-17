RTX-On teknolojisinden mahrum bırakılacağı ve CUDA çekirdek sayısı azaltılacağı söylenen yeni bir GTX serisi grafik kartının çok yakında karşımızda olacağı söyleniyor.

Daha önce NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisinden mahrum kalacak, GeForce GTX XX60 adıyla yeni bir ekran kartını duyuracağı hakkında söylentiler duyulmuştu. Bugün VideoCardz, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti’ın piyasaya sunulmasıyla ilgili üç farklı ipucu aldığını bildirdi. Böylelikle daha önceki söylentilerin doğruluğu ortaya çıkmaya başladı.

Bu hikâye, GeForce GTX 1660 Ti’ın GTX ailesine dahil olacak, Turing GPU mimarisine dayanan ilk grafik kartı olacağını gösteriyor. Aynı zamanda bu durum, GTX 1660 Ti’ın ve ardından piyasaya sürülecek grafik kartlarının ışın izleme teknolojisini barındırmayacağını da gösteriyor.

VideoCardz’a göre, yeni NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RT çekirdeğini ölçeklendiremiyor ve aynı zamanda CUDA çekirdeği sayısı da 1536’a düşürüldü. Bu çekirdek sayısı RTX 2060’da 1920 olarak değişiyor. Ancak TU116 GPU’daki diğer önemli özellikler, bilindiği kadarıyla şimdilik RTX 2060’taki TU106 GPU’nun özellikleriyle aynı.

Grafik kartının 192 bit olan versiyonunda bellek miktarının, tipinin ve bağlantı türünün 6 GB GDDR6 olarak kalması bekleniyor. VideoCardz’ın kaynaklarına göre bu durumda, yaklaşmakta olan Turing-snip tabanlı GTX grafik kartları GDDR5 video belleğe sahip grafik kartlarından ayrılıyor.

GeForce GTX 1660 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070 GPU 12nm FF TU116 12nm FF TU106 12nm FF TU106 CUDA Çekirdeği 1536 1920 2304 Bellek 6GB GDDR6 6GB GDDR6 8GB GDDR6 Bellek Hızı 192-bit 192-bit 256-bit

RTX-On özelliğinin kaldırılması, CUDA çekirdeği sayısının azaltılmasıyla GTX 1660 Ti’ın nasıl fiyatlandırılacağı merak konusu. Çünkü RTX 2060 (2900 TL) ile GTX 1050 Ti (1450 TL) arasında ciddi bir fiyat farkı var.