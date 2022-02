Özellikle ürettiği ekran kartlarıyla ünlü olan teknoloji ve donanım şirketi NVIDIA, günümüzde tüm hızıyla yeni ürünlerini üretmeye devam ediyor. Peki bundan epey bir zaman önce üretilmiş olan GTX 960 ekran kartı günümüzde hala alınır mı? Bu yazımızda NVIDIA GTX 960 ekran kartı hakkında tartışıyor ve hala alınıp alınamayacağına karar veriyoruz.

RTX serisi ile büyük ivme yakalayan firma, sunduğu yeni teknolojik gelişmeler ile de özellikle oyuncuların bolca tercih ettiği bir marka konumunda. Her yıl çıkardığı yeni kartlarla oyuncu donanımları arasında ön plana çıkan ve büyük başarılar yakalayan NVIDIA, RTX serisinin dışında GTX serisi ile de biliniyordu.

Bundan tam 7 yıl önce 2015 yılında piyasaya çıkışını yapan NVIDIA GTX 960 ekran kartı, zamanının oldukça popüler ve bolca tercih edilen bir kartıydı. Peki bu kart günümüzde de iş görür mü? Bu kart ile hangi oyunları oynayabiliriz? GTX 960 hala alınır mı? Artıları ve eksileri nelerdir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım. Keyifli okumalar.

GTX 960 hala alınır mı? Artıları ve eksikleri:

GTX 960'ın artıları: Uygun fiyata 2.el bulunabilmesi Güncel sürücü desteğini alması Günümüz rekabetçi oyunlarını rahatça oynatabilmesi Sisteme bütünüyle yükseltme ihtiyacı duydurtmaması FSR ile DLSS kadar verimli olmasa da bir performans artışı sağlanması

GTX 960'ın eksileri: 2.el alışverişin dezavantajlarını yaşama ihtimali Ray tracing ve DLSS teknolojilerini barındırmaması Sürücü desteğindeki belirsiz süre ve güncellemelerden az verim alma ihtimali Oyunlarda grafik ayarının düşürülme gereksinimi



GTX 960'ın artıları:

GTX 960’ı ikinci el pazarında uygun fiyata bulabilirsiniz:

NVIDIA GTX 960, 2015 yılında çıkış yapan bir kart olduğu için NVIDIA tarafından üretimi durdurulmuş bir ekran kartı. Bu yüzden 2.el pazarında arama yapmak zaten elimizde olan tek seçenek. Özellikle günümüzde satışa yeni sunulan ekran kartları çok uçuk fiyatlardan satılıyor. İkinci el piyasası da çok ucuz sayılmaz ancak üretimi durmuş ve üzerinden 7 yıl geçmiş bir donanımı, günümüz ekran kartlarına göre çok daha ucuza bulabilirsiniz. Fiyatlar satıcıya göre çok fazla değiştiği için tahmini bir değer söylememiz doğru olmaz ancak günümüz yeni ekran kartlarından çok daha uygun olacaktır.

GTX 960 hala güncel sürücü desteğini alan kartlardan bir tanesi:

Ekran kartlarına zamanı geldiğinde sürücü güncellemesi yapmak oyuncular için oldukça kritik bir husus. Özellikle yeni teknolojilerden faydalanma ve kartınızın performansını optimize etmede sürücü güncellemeleri çok büyük önem taşıyor. NVIDIA, düzenli olarak kullanıcılarına sürücü güncellemesi sunuyor ve ayrıca çok eski kartlarını dahi bu güncellemeden mahrum bırakmıyor. 2022 yılının en güncel NVIDIA GeForce Game Ready sürücüsü sürümü olan 511.79(Şubat 2022), GTX 960 ekran kartları için de sunulmuş durumda.

Kart günümüzdeki çoğu rekabetçi oyunu rahatlıkla oynatabiliyor:

Üzerinden epey zaman geçen ekran kartlarında merak edilen en önemli etken, kartın günümüz oyunlarındaki performansı. GTX 960, günümüz rekabetçi oyunların çoğunu rahatlıkla oynatabiliyor ve oyunculara oldukça yeterli performans sunabiliyor. Bunun dışında kendi çıkış senesindeki oyunları rahatlıkla oynatırken, günümüz AAA oyunları dahi düşük-orta ayar da olsa oynatabilme potansiyeline sahip bir ekran kartı.

GTX 960 için büyük ihtimalle sisteminizi bütünüyle yükseltme ihtiyacı duymayacaksınız:

Sistem yükseltme, genel olarak bilgisayarın içerisinde yer alan anakart, işlemci, RAM ve ekran kartı gibi donanımların daha güçlü yeni donanımlarla değiştirilmesi anlamına geliyor. Ekran kartları güçlendikçe bu kartlara uyumlu ve darboğaz etkisi yaratmayacak işlemci modellerini de edinmek gerekiyor. Çok düşük bir işlemci, güçlü bir ekran kartını maalesef besleyemiyor ve sistemde darboğaz yaratıyor.

Bu sorun sisteminiz eğer çok çok eski değilse sizin için ortadan kalkacaktır çünkü GTX 960, 7 sene öncesinin ekran kartı ve ihtiyaç duyduğu işlemciler çok daha eski. Yani 7 sene önce aldığınız ortalama bir işlemci ile de GTX 960'ı uyumlu çalıştırma olasılığınız çok yüksek. Eğer RTX bir karta geçiş yapmış olsaydınız 7 senelik işlemciniz bu kartlara yetmeyebilir veya uyum sağlayamayabilirdi.

AMD’nin FSR teknolojisi NVIDIA kartlarda da çalışabiliyor:

GTX 960, RTX bir kart olmadığı için DLSS teknolojisini maalesef desteklemiyor ancak AMD’nin ürettiği Fidelity Super Resolution teknolojisini destekleyen oyunlarda NVIDIA kartınızla da bu özelliği açabiliyorsunuz. Tek koşul oyunun FSR desteğinin olması. Belirtmeden geçmeyelim, FSR teknolojisi henüz DLSS kadar verimli çalışamıyor ancak hiç yoktan iyidir diyebiliriz.

GTX 960'ın eksileri:

İkinci el alışverişin dezavantajlarına dikkat etmeniz çok önemli:

Evet artılar kısmında ikinci el pazarının en büyük artısı olan uygun fiyattan bahsettik ancak bu durumun bazı eksileri de yok değil. İkinci el piyasası oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Kullanıcıların satışa koyduğu ürünlerin ne durumda olduğunu tamamen doğru bir şekilde bilmek imkansız. Her ne kadar satıcıyla uzun süre konuşup detaylı bilgi alabilirsiniz ancak kart 7 yıllık olduğu için çok yıpranmış, kötü kullanılmış, yıpranmış ve hırpalanmış olabilir. Çok fazla teknik servis eli gördüyse de bu durum ileride ciddi sıkıntılar yaratabilir. Çok uygun fiyata bulduğunuz bir GTX 960, başınızı ağrıtabilir bu yüzden güvenilir satıcılardan, kart ile alakalı detaylı bilgi aldıktan sonra satın almanızı öneriyoruz.

Kartımız Işın İzleme ve DLSS teknolojilerini desteklemiyor:

GTX 960 eski bir kart olması nedeniyle gerçek ışın izleme olarak bilinen Ray Tracing, NVIDIA’nın kendi üretimine koyduğu adla RTX özelliğini maalesef desteklemiyor. Üst düzey oyun deneyimi arayan oyunculara maalesef yardımcı olamayan bir kart olduğunu söyleyebiliriz. DLSS’e gelince de oyunculara oyunlarda minimum 10-15 FPS kazandıran oldukça başarılı ve popüler teknoloji DLSS, GTX 960 ekran kartında açılamıyor. Günümüzün en önemli iki teknolojisine bu kartla sahip olmanız mümkün değil. O yüzden beklentileri çok üste çıkarmak faydadan çok zarar verebilir.

Sürücü desteği konusunda ufak da olsa bir dezavantaj meydana gelebilir:

Her ne kadar NVIDIA, sürücü desteğini çoğu kullanıcıya yıllar boyunca sunmaya devam ediyor ancak önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bu durum değişebilir. Bu ihtimal çok yüksek değil çünkü NVIDIA, görünüşe bakılırsa en az 1-2 yıl daha GTX 960’ı desteklemeye devam edecek. Verim konusunda ise şunu söyleyebiliriz ki genelde yeni sürücülere baktığımızda daha çok yeni teknolojiler ve yeni kartlarla uyumlu ve onlara adapte şekilde sunulan sürücüler olduklarını görüyoruz. Tabii ki de çok büyük bir dezavantaj değil ancak grafik sürücüleri en uyumlu ve verimli bir şekilde RTX kartlar ile sonuç veriyor.

Oyunlarda grafik ayarlarını kısma ihtiyacı duymanız muhtemel:

Doğal olarak yeni çıkan oyunlar çok daha yüksek sistem gereksinimine ihtiyaç duyuyor. RTX açık, RTX kapalı, 60 FPS, 30 FPS ve daha birçok farklı ayar seçeneğine göre gereksinimler çok uç noktalara çıkabiliyor. GTX 960 ekran kartımız ise özellikle günümüz yüksek sistem gereksinimine sahip oyunları kaldırmakta sorun yaşayabilir ve bu yüzden grafik ayarlarını gerektiğinde en düşüğe çekmeniz gerekebilir. Bu yüzden bazı oyunlarda düşük ayarlarda oynamayı göze alarak bu kartı almanızı tavsiye ediyoruz.

GTX 960 ile oynayabileceğiniz bazı oyunlar ve alacağınız performans:

VALORANT

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

The Witcher 3: Wild Hunt

Red Dead Redemption 2

Forza Horizon 5

Dying Light 2

God of War

VALORANT: Orta ayarda 120 FPS

Riot Games’in popüler rekabetçi FPS oyunu VALORANT, GTX 960 ile rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. İşlemci ağırlıklı çalışan bir oyun olduğu için elinizde bulunan işlemcinin de FPS’ye çok büyük katkısı var ancak şunu söyleyebiliriz ki yapılan testlere göre kötü işlemci kombinasyonları ile birlikte bile 1080p düşük-orta ayarlarda VALORANT’ı minimum 120 FPS civarında oynayabilirsiniz. Bu FPS değeri güçlü işlemcilerle birlikte 200’lere kadar çıkabiliyor. Kısacası bir örnek üzerinden gidersek 144 Hz bir monitörünüz varsa ve işlemciniz çok eski ve kötü değilse oldukça akıcı bir şekilde VALORANT’ı oynayabilirsiniz.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Yüksek ayarda 80.3 FPS

Xbox Game Pass kütüphanesinde de yer alan başarılı Ubisoft oyunu Rainbow Six Siege, günümüzde eskisi kadar olmasa da yeterli ölçüde popüler. Gamepass aboneliğiniz var ve GTX 960 ile bu oyunda nasıl performans alabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız gelin birlikte göz atalım. UserBenchmark verilerine göre 1080p yüksek ayarlarda yapılan 101 testte ortalama 80.3 FPS değeri elde edilmiş. Bu oldukça akıcı bir değer ancak 144 Hz monitör tercih ediyorsanız ayarları biraz kısmanız gerekecek.

Counter Strike: Global Offensive: Maksimum ayarda 138 FPS

Valve tarafından geliştirilen ve yılların eskitemediği ancak VALORANT ile birlikte ciddi oyuncu kaybeden CS:GO, GTX 960 ekran kartının rahatça oynatabildiği oyunlardan birisi. UserBenchmark verilerine göre 1080p maksimum ayarlarda 1031 testin ortalama sonucu olarak 138 FPS değeri elde edilmiş. Bu da demek oluyor ki oldukça akıcı bir şekilde ayarları ve çözünürlüğü değiştirme ihtiyacı dahi duymadan oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. 165 Hz ve daha üstü monitörünüz varsa ayarları biraz daha düşürmeniz gerekebilir.

Grand Theft Auto V: Maksimum ayarda 41.6 FPS

Yılların eskitemediği oyunlardan birisi daha olan Grand Theft Auto V, Rockstar Games’in göz bebeği diyebiliriz. Tek oyunculu modunun yanında, GTA Online ve birçok RP sunucusu ile birlikte günümüzde hala pek çok oyuncu tarafından oynanmakta. UserBenchmark verilerine baktığımızda 1080p maksimum ayarlarda 227 test ortalaması olarak 41.6 FPS değeri yakalanmış. Oyunlarda 60 FPS’nin altına inmeyi sevmeyenlerdenseniz 1080p yüksek ayarlarda da 58.3 FPS değeri görülmüş yani 60 FPS diyebiliriz. GTX 960, GTA V oyununda da oldukça yeterli performans sunmakta.

The Witcher 3: Wild Hunt: Maksimum ayarda 36.7 FPS

CD Projekt RED’in efsane oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, oyuncuların hala dönüp dönüp oynadığı, belki de sadece Gwent oynadığı ama bir şekilde yolunun kesiştiği bir yapım. The Witcher 3: Wild Hunt’ta 60 FPS tercih edenler bir tık üzülebilir ancak verilere baktığımızda 1080p maksimum ayarlarda 36.7 FPS değerini görüyoruz. Eğer 60 FPS tercih edecekseniz grafik ayarı kısmak da pek fayda etmiyor çünkü ortalama FPS değerlerinin 60’a en çok yaklaştığı ayar 720p çözünürlük ayarında oluyor. Bazı sistemlerde 1080p çözünürlükte de 60 üstüne çıkabilirsiniz ancak biz ortalamayı göz önüne alıyoruz. GTX 960, diğer oyunlar kadar olmasa da The Witcher 3’te fena performans göstermiyor.

Red Dead Redemption 2: Düşük ayarda 45 FPS

Rockstar Games’in başarılı oyunu RDR 2’de oldukça yüksek sistem isteyen ve 60 FPS değerinin elde edilmesinin zor olduğu oyunlardan birisi. AMD Ryzen 7 3700X işlemcili bir bilgisayarda yapılan teste göre oyun 1080p düşük ayarlarda 45 FPS civarlarında çalışıyor. Eğer çözünürlüğü 720p’ye düşürürseniz FPS’niz 60’ın üstüne çıkacaktır. GTX 960, çözünürlükten feragat istese de bazı oyuncuları tatmin edebilir.

Forza Horizon 5: Orta ayarda 60 FPS

Şimdi gelelim günümüz yapımlarına. GTX 960’ın belki de en çok sınanacağı oyunlar yeni çıkış yapan oyunlar oluyor. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Pass aboneliğiniz ile rahatlıkla oynayabileceğiniz Forza Horizon 5, 2021 yılının popüler oyunları arasında yerini alıyor. İşlemciye göre değişebileceği gibi oyun GTX 960 ile birlikte 1080p orta ayarlarda 60 FPS civarı rahatlıkla çalışabiliyor. İşlemciniz biraz daha iyiyse 1080p yüksek ayarlarda bile 60 FPS’i yakalayabilmeniz mümkün. Ultra ayarlarda ise sistem zorlanmaya başlayabilir.

Dying Light 2: Düşük ayarda 38 FPS

Techland tarafından geliştirilen ve uzun süreden beri çıkışı beklenen Dying Light 2’nin çıkışından çok süre geçmedi. Oldukça yeni olan Dying Light 2, özellikle eski sistemleri ciddi derecede zorlayabiliyor. Yeni sistemlerde özellikle DLSS ile birlikte ciddi FPS kazanımı sağlamak mümkün ancak GTX 960 DLSS desteklemediği için artı kısmında bahsettiğimiz FSR burda devreye girecek.

Dying Light 2 AMD’nin FSR teknolojisini destekliyor ve FPS kazanımı elde etmek mümkün hale geliyor. GTX 960 1080p en düşük ayarlarda FSR dengeli modda ortalama 38 FPS alıyor. 900p veya 720p çözünürlüğünü denediğinizde çok daha yüksek değerler görebilirsiniz ancak hem FSR’nin DLSS’e göre çok daha az verimli olması ve görüntü kalitesinin bozulması ile birlikte 60 FPS’yi görmek oldukça zor olacaktır. Bu yüzden 60 FPS konusunda inatçıysanız Dying Light 2, bu kartla oynanabilecek bir oyun olmayacaktır.

God of War: Düşük ayarda 52 FPS

Gelelim üzerinde son konuşacağımız oyuna. God of War, PC için çıkışını oldukça kısa bir süre önce gerçekleştirdi ve yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı. Sistem gereksinimleri çok yüksek olmayan ancak eski sistemleri doğal olarak zorlayabilecek olan God of War’da GTX 960’ın performansı FSR ve birazcık da çözünürlük düşürmesi ile yeterli seviyeye gelebiliyor. Yapılan örnek bir testte 720p çözünürlükte FSR açık düşük ayarlarda ortalama 52 FPS değeri yakalanmış durumda ancak bu değerler her testte olduğu gibi işlemcinize göre ufak oynamalar yaşayabilir.

Sonuç olarak bu oyunda çözünürlükten feragat edip, grafik ayarlarını düşüğe alıp bir de FSR desteğinden yardım alarak tatmin edici bir oynanış deneyimi yakalayabilirsiniz ancak beklentilerinizi çok üst düzeyde tutmamanızı öneririz.

Sonuç: Peki GTX 960 2022’de alınır mı?

Sonuç kısmına geldiğimizde öncelikle GTX 960 oldukça eski bir kart ve beklentilerinizi çok üst düzeyde tutmamanız gerekiyor. Her ne kadar eski bir kart olsa da oldukça şaşırtıcı derecede yüksek performans gösterdiği durumlar da olabiliyor. İşlemcinizin de gücüne bağlı olarak oyunlarda oldukça tatmin edici sonuçlar almanız mümkün. Artılar ve eksileri iyice analiz edip kararınızı o şekilde vermenizi öneriyoruz. Oyunlardan beklediğiniz çözünürlük ve grafik ayarları da oldukça önem taşıyor. Gerektiğinde çözünürlük ve grafik ayarlarından feragat edebilecekseniz GTX 960 size sıkıntı yaratmayacaktır. Aklınıza takılan oyun ve FPS testleri varsa buraya tıklayarak UserBenchmark’ın diğer GTX 960 verilerine göz atabilirsiniz.

Sizler GTX 960 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullanma fırsatınız oldu mu? Günümüzde hala tercih edilebilir mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.