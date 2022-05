Marvel’ın efsane film serilerinden biri olan Guardians of the Galaxy’nin sevilen karakteri Drax’i canlandıran eski WWE güreşçisi Dave Bautista, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla artık Drax’e hayat vermeyeceğini duyurdu.

İlk başlarda Amerikan dövüş şovu olan WWE’den ‘Bautista Bomb’ hareketiyle bildiğimiz Dave Bautista’yı daha sonra 2014 yılında Marvel’ın Guardians of the Galaxy filminde aldığı Drax rolü ile daha da fazla sevmiştik.

Drax’e hayat veren Dave Bautista, gerçekten de karakterin ‘güçlü ama aptal’ tiplemesini çok güzel bir şekilde yansıtmayı başarmıştı. Bugüne kadar Guardians of the Galaxy’nin iki filmi beyaz perdeye çıktı ve bir üçüncüsünün de geleceğini biliyoruz. Ancak kötü bir haberimiz var.

Dave Bautista artık Drax’i canlandırmayacak, yani onu 3. filmde görmeyeceğiz

Dave Bautista, artık Drax karakterini canlandırmayacağını Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bautista, açıklamasında şunları söylüyor: “Henüz ne söylenir bulamadım. Her şey çok hızlı bitti ve ben daha bunu sindirememişken yeni filmimin çekimlerine başladım. Hayatımı değiştiren bir yolun sonu oldu.”

Bu olay aslında Bautista’nın Drax karakterini artık canlandırmayacağını açıkladığı ilk paylaşım değil. Aktör, geçtiğimiz sene Twitter’da yaptığı paylaşımda “Drax hiçbir yere gitmiyor. Sadece artık aynı adam tarafından canlandırılmayacak! Allah aşkına, GotG 3 çıktığı zaman 54 yaşında olacağım! Şu an bile vücudum sarkmaya başlıyormuş gibi hissediyorum” demişti.

Guardians of the Galaxy 3, seriyi sonlandıracak film olacak ancak karakterlerin Thor 4'te görünecek olmalarının yanı sıra The Guardians of the Galaxy Holiday Special da yine tüm karakterleri göreceğimiz bir yapım olarak gelecek.