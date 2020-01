Güç Tuşu Bozulan Telefon Nasıl Açılır?

Güç tuşu bozulan telefon sorununu çözmek düşündüğünüzden daha kolay. Basit bir şekilde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var. Gelin o yöntemlere hep birlikte bakalım.

Her an, her yerde yanımızda olan akıllı telefonlarımızın başına bu kadar aksiyon arasında mutlaka bir kaza geliyor. Ne kadar silikon kılıflar, güçlü camlar takarsak takalım o telefon mutlaka düşecek ve bir yerleri zarar görecek. Cam kırılması ya da telefon kasasında ezilmelere alışık olabiliriz ama güç tuşu bozulan telefon sorunu en can sıkıcısı.

Telefon üzerinde bulunan diğer tuşlar bozulsa, bir şekilde durum halledilebiliyor ama güç tuşu en çok kullanılan ve aynı zamanda açma / kapama gibi en temel görevleri yapan tuş. Güç tuşu bozulan telefon eğer açıksa sorun yok, kapanmamasına dikkat edin yeter ama eğer telefon kapalıysa kısa süreli bir panik atak yaşayabilirsiniz.

Elbette, bu da çaresiz bir sorun değil. Güç tuşu bozulan telefon açma işlemi aslında düşünüldüğü kadar zor değil. Eğer cihazın şarj aleti yanınızdaysa, kolayca sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Fakat kullanım ömrü boyunca telefonunuzu kapatmadan kullanamayacağınız için ilk açma işlemi sonrası cihazı yetkili bir teknik servise göstermenizde yarar var.

Güç tuşu bozulan telefon açma işlemi (iOS):

Eğer güç tuşu bozulan telefon iOS işletim sistemine sahipse yani bir iPhone ise yapmanız gereken işlem son derece basit. Apple böyle bir soruna karşı kullanıcı dostu bir yöntem bulmuş. İhtiyacınız olan şeyler şarj aletinizin güç adaptörü ve USB kablosu. Kapalı olan cihazınızı şarja takın, cihazın açıldığını göreceksiniz. Eğer güç adaptörü yoksa ve yalnızca USB kablonuz varsa, güç tuşu bozulan telefon USB kablosuyla bilgisayara bağlandığı zaman da açılacaktır.

Güç tuşu bozulan telefon açma işlemi (Android):

Güç tuşu bozulan telefon Android işletim sistemine sahip bir telefon ise kolayca uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem var. Güç adaptörü ve USB kablosuyla cihazı açabileceğiniz gibi yalnızca cihaz üzerinde bulunan tuşları ya da farklı bir nesneyi kullanarak da telefonu açabilirsiniz.

Farklı bir nesne kullanarak;

Telefonunuzun güç tuşu ne kadar basarsanız basın çalışmıyorsa ya da güç tuşu yerinden çıktıysa tel toka, kürdan ya da ince uçlu bir uçlu kalem yardımıyla telefonu açabilirsiniz. Bu işlemi yaparken son derece dikkatli olmalısınız. Normalde tuşun dokunarak telefonu açtığı noktaya, hafifçe baskı uygulamalısınız. Eğer tam o noktaya temas etmezseniz ya da farklı noktalara, sert baskı uygularsanız cihazda kalıcı hasar bırakabilirsiniz.

Telefonun şarjı bittiyse;

Eğer güç tuş bozulan telefon şarjı bittiği için kapandıysa kolayca açabilirsiniz. Çoğu Android işletim sistemine sahip telefon, şarj oranı belli bir seviyeye gelene kadar açılmaz. %0 seviyesine gelip de kapanan telefonu şarja takın ve en az 15 - 20 dakika şarj olmasına izin verin. Yeterince şarj olduğu zaman telefon kendiliğinden açılacaktır.

Telefon üzerindeki diğer tuşları kullanarak

Artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor olsa da, Android işletim sistemine sahip telefonların önünde ya da arkasında sizi ana sayfaya yönlendirecek fiziksel bir ana ekran tuşu bulunuyor. Güç tuşu bozulan telefon böyle bir tuşa sahipse, o tuşa ve aynı anda ses tuşlarına basarak telefonu uyandırabilirsiniz.

Bilgisayara bağlayarak;

Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Eğer telefonunuzda ana ekran tuşu varsa basılı tutun, ana ekran tuşu yoksa ses tuşlarına basılı tutun. Telefon, bilgisayara bağlanmak için uyanacaktır ama karşınıza klasik ekran çıkmayabilir. Matrix’te gördüğünüz ekranlara benzeyen bir menü çıkarsa karşınıza, endişe etmeyin. Ses tuşlarını kullanarak aşağı ve yukarı hareket edebilirsiniz. Karşınıza çıkan seçeneklerden Restart ya da Turn on seçeneklerinden birini seçin, güç tuşu bozulan telefon açılacaktır.

Yukarıda anlatılan yöntemleri uygulayarak güç tuşu bozulan telefon açma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Panik yapmadan, adımları doğru bir şekilde izlemek sorununuzu çözecektir. Tüm bunları yapmanıza rağmen cihaz hala açılmıyorsa ve şarjının dolu olduğundan eminseniz, telefonu yetkili bir teknik servise götürmek sizin için en doğru seçenek olacaktır.