Gucci ve Balenciaga'nın Çatı Şirketi Hack'lendi

Gucci ve Balenciaga gibi dünyaca ünlü lüks giyim markalarının çatı şirketi olan Kerling, siber saldırıya uğradı. Siber saldırının, şirketin anlattığından çok daha ileri boyutta olduğu bildirildi. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

1963 yılında Paris'te kurulan ve bugün Gucci, Balenciaga, Tomas Maier, Yves Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi dünyaca ünlü lüks markaların çatı şirketi olan Kering, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Siber saldırının kapsamı açıklanmamış olsa da bulgular, ciddi bir veri ihlali yaşandığını gözler önüne seriyor.

Kering'in resmî açıklamasına göre siber saldırı kapsamında kredi kartı numaraları çalınmadı. Ayrıca veri ihlalinden etkilenen müşterilerle de iletişime geçilmiş durumda. Ancak Kering, kaç müşterisine ait bilgileri kaptırdığına ilişkin bir şey söylemedi.

Üçüncü taraf kaynaklara göre olay çok daha ciddi!

Kering'e yönelik siber saldırıyı bildiren ilk kurum BBC'ydi. Şirketin hazırladığı rapora göre siber saldırganlar, müşterilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, ev adresleri ve yapılan harcamalar gibi kişisel verileri ele geçirmişlerdi. Ayrıca hacker'ların elinde 7,4 milyon e-posta adresine ait veri bulunduğu bildiriliyor. BBC kaynaklarına göre saldırıyı gerçekleştiren grup ise ShinyHunters.

Hacker Grubu Anonymous, Türkiye'ye Siber Saldırı Başlattı: İşte Korkunç İddialar Hacker Grubu Anonymous, Türkiye'ye Siber Saldırı Başlattı: İşte Korkunç İddialar

Dünyaca ünlü lüks tekstil markalarının çatı şirketinin hack'lenmesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

