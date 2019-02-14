OUKITEL C15 Pro modeli, su damlası çentiğini alan orta segmentli bir cep telefonu olacak.

Büyük ekran çentiği problemini tamamen ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip yeni model OUKITEL C15 Pro modeli olacak gibi görünüyor. Ortalama bir cep telefonu olan bu model, damla çentikli bir görüntüye sahip olacak. Daha önceden üst modellerde su damlası çektiği kullanılırken, artık orta segment modellerde de bu çentik kullanılacak.

MT6761 (diğer adıyla Helio A22) yonga setine sahip ilk küresel akıllı telefon olarak da görülen OUKITEL C15 Pro; ince tasarımıyla, beğeni toplama potansiyeline sahip bir cep telefonu.

OUKITEL C15 Pro Teknik Özellikleri

Ürünün daha çok tasarım yönüyle dikkat çektiğini söylemek mümkün. Diğer özellikleri genel olarak ortalama değerlere sahip. 6.08 inç HD ekran, 19.2:9 en boy oranı, kavisli 2.5D cam şu an için bilinen özellikler arasında.

Bu modelin ne zaman çıkacağı veya satışa sunulacağı henüz net değil. Yine de kısa bir süre içerisinde Çin'de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.