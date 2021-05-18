Show TV'nin sevilen yapımlarından olan Güldür Güldür Show'un yayın tarihi ve saati değişti. Büyük bir hayran kitlesi yakalamayı başarmış olan programın yeni yayın günleri Cuma ve Cumartesi olacak.

Pandeminin başlamasıyla medya içerikleri izlenme konusunda tavan yaptı. Ülkemizde en sık kullanılan medya aracı da televizyon olunca ekranlarda gösterilen programlar da daha önemli hale geldi. Özellikle komedi içerikli programların dizilerden sonra en çok tüketilen televizyon içeriği olduğunu söyleyebiliriz. Bu komedi programlarının önde gelenlerinden biri de Show TV'nin büyük bir topluluk tarafından sevilen programı Güldür Güldür Show.

Güldür Güldür Show, yayınlanmaya başlandığı günden bugüne büyük bir kitlenin sevgisini kazandı, farklı yüzleri skeçlerinde izleyicilerle buluşturdu ve buluşturmaya da devam ediyor. Geçmişte ve son zamanlarda değindiği konularla, skeçlerde işlediği karakterler ve olaylarla tartışma konusu haline gelmiş olsa da kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış olan Güldür Güldür Show hakkında hayranlarını sevindirecek kararlar alındı.

Yayın günleri değişti:

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı ve kadrosunda Onur Buldu, Ecem Erkek ve Uğur Bilgin gibi sevilen isimlerin yer aldığı program, daha önceleri Salı günleri izleyicileriyle buluşuyordu. Yeni açıklamaya göre program artık Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.00'da ekranlarda olacak.

2 gün yayınlanacak olması sebebiyle bölüm sayısını da ikiye katlayacak olan Güldür Güldür Show, özellikle de pandemi dolayısıyla evinde kalmak zorunda olan hayranlarını fazlasıyla sevindirdi. Hayranlarını bu haberle sevindiren program, daha önce skeçlerde işlenen birçok konu sebebiyle tartışma konusu haline gelmişti.