Gündemde ismine rastlamaktan şaşkınlık duymadığımız; tarzıyla, şovlarıyla ve paylaşımlarıyla olay olmayı başaran pop sanatçısı Gülşen, yeni teklisi Lolipop ile yine, yeniden polemiklerin baş köşesine oturdu! Dinleyiciler Gülşen'in yeni parçası hakkında ne düşünüyor, ne yorum yapıyor? Tüm eleştirileri inceledik!

Sahnesi, kıyafetleri, duruşu, paylaşımları… Gülşen, son dönemde adından en çok bahsettiren pop sanatçılarının başında geliyor. Her yaptığı olay kabul edilen, tek bir hareketiyle bile günlerce hatta haftalarca konuşulabilen Gülşen’in yeni parçası ‘‘Lolipop’’ ünlü şarkıcının adını daha uzunca bir süre duyacağımızın sinyallerini veriyor!

Söz-müzik Gülşen, düzenleme Ozan Çolakoğlu, yönetmen Metin Arolat… İşte karşınızda, Lolipop! Sahne kıyafetleri ve şovları başta olmak üzere kendinden emin duruşu ve cesur tavrıyla bir süredir adı gündemden düşmeyen Gülşen’in son teklisi Lolipop, dinleyicisiyle buluştu. Henüz yayına girmeden polemiklerin ortasına düşmeyi başaran ve gerek kapak fotoğrafı gerek sözleriyle olumlu/olumsuz eleştiri yağmuruna tutulan Lolipop, yayına girdiği an itibariyle de yerini sağlamlaştırmış oldu. Yayınlandıktan kısa süre sonra Youtube trendlere giriş yapan ve zirveyi zorlamaya devam eden şarkı hakkında neler konuşuluyor, ne düşünülüyor? Olay kadın Gülşen’in olay teklisi Lolipop hakkında yapılan tüm yorumlar...

İsyan bayrakları çekildi: Eski Gülşen’i geri istiyoruz!

Şarkı yayınlanır yayınlanmaz en çok maruz kaldığı yorumların başında: ‘‘Nerede o eski Gülşen?’’ geliyor.

İyi bir söz yazarı olduğu bilinen ve bugüne dek dillere pelesenk olmayı başarmış pek çok şarkının söz yazarlığına imza atmış olan Gülşen’in bu şarkıda sözler açısından sınıfta kaldığı düşünülüyor. Sözlerin eski şarkılara kıyasla basit ve yetersiz kalmış olmasının yanı sıra çokça İngilizce kelime içeriyor olması da bir başka tartışma konusu. Dinleyicilerin bazıları araya katılan İngilizce kelimelerden tamamen rahatsız olmuşken kimisi de İngilizce sözlerin ilkokul İngilizcesi benzeri olmasından şikayetçi. Çekilen isyan bayraklarına karşın şarkının sözlerini beğenen hiç mi yok? Var elbet.

Z Kuşağı merakı Aleyna Tilki’leşmeye sürüklüyor!

Şarkının; klibiyle, sözleriyle ve alt yapısıyla tamamen Z kuşağını hedef aldığını düşünen dinleyiciler, Gülşen’i popüler kültüre yenik düşmekle ve Z kuşağını yakalayabilmek için çizgisini bozmakla suçluyor! Şarkının birkaç ay sosyal medya mecralarında ve fiziki mekanlarda çalınıp daha sonrasında unutulacağını, asla Gülşen’in geçmiş kült parçalarının yanında yer alamayacağını iddia eden dinleyiciler; özellikle çekilen kliple birlikte Gülşen'in Aleyna Tilki’leşme çabasına girdiğini de belirterek bu tür hamlelerin Gülşen’e yakışmadığını dile getirmekten kaçınmıyor. Kimi dinleyiciler için ise Gülşen'in yaptığı çağa ayak uydurmak, yeni bir şeyler denemekten çekinmemek ve değişime direnmemekten başkası değil.

Yabancılar yapınca oluyor. Peki ya Gülşen?

Son zamanlarda sahne performansları esnasında giydiği kıyafetler, yaptığı hareketler ve verdiği pozlarla neredeyse tüm mecralarda bazı kesimler tarafından topa tutulan; sınırı aşmakla, kadını objeleştirerek gündem olma çabasına girmekle ve dikkat çekmek için aşırıya kaçmakla itham edilen Gülşen, Lolipop ile bitmiş tartışmaları alevlendireceğe, mevcut tartışmaları ise körükleyeceğe benziyor! Gülşen’i savunan ve her yaptığının arkasında duran güruhlar elbette yok değil; ancak o güruhlar kadar edep, adap, namus üçlemesiyle Gülşen’e saldırmayı tercih edenlerin sayısı da bir hayli fazla! Hal böyle olunca, Gülşen’i bu yeni işinden ötürü vezir ilan eden de var rezil ilan eden de… ‘‘Yabancı sanatçılar yapınca oluyor, Gülşen yapınca olmuyor. Ve hatta Gülşen yapmasın!’’ Ülkemiz dinleyicisinin büyük çoğunluğunda bu anlayışın hakim olduğu söylenebilir mi? Takdir sizin!

Şarkı Lil Nas X’ten, klip Lady Gaga’dan!

Kimileri de hem şarkının hem klibin esinlenmenin ötesinde yabancılardan çalındığını düşünüyor! Bu ağır suçlamalara zemin hazırlayan iki önemli isim mevcut: Lil Nas X ve Lady Gaga! Lolipop’un, Lil Nas X’in 2021'de yayınlanan ve tüm dünyayı sallayan Montero'su ile bire bir aynı olduğu söyleniyor. Öte yandan hapishanede geçen klibinin de Lady Gaga’nın 2011’de çıkmış efsane şarkısı Telephone’un klibinden özenilerek çekildiği düşünülüyor. Ne şarkının ne de klibin sorumlularından henüz söylentilere dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kaderi benzeyenler: Fergie ve Gülşen

Adı duyulduğu günden bu yana hakkında çıkan polemikler bitmeyen Lolipop, Fergie’nin 2017’de çıkardığı M.I.L.F $ isimli şarkıyla aynı kaderi paylaşıyor! Yıllar sonra alışılmış Fergie çizgisinden çıkarak herkesi şoke eden ve uzun süre bitmeyecek tartışmaların fitilini ateşleyen Fergie ile Gülşen’in günün birinde kaderdaş olacağını kim bilebilirdi ki…

Peki siz Lolipop hakkında ne düşünüyorsunuz?