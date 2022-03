Kariyer Net Gibi Güncel İş İlanları İçin En İyi 9 Site

İş aramak deyince akla gelen Kariyer net, İşkur ve LinkedIn benzeri sitelerin yanı sıra, Yenibiriş ve Eleman Online gibi sitelere de yer verdiğimiz bir liste hazırladık. Listemizde bulunan sitelerin hepsi, çok miktarda ve çeşitli iş ilanlarına ev sahipliği yapıyor.

İş bulmak, kariyer yapmak bazen düşünülenden çok daha zor olabiliyor. İş dünyasına giriş yapmak isteyen ya da “İş kurmak istiyorum” diyen herkesin kullanabileceği bu siteler, oldukça kısa sürede bu süreçleri atlatmanıza olanak sağlıyor. Özellikle part time iş ilanları bulmak isteyen insanlar bu sitelerde yoğun mesai harcayabiliyorlar.

Bizler de bu platformlara yakından bakan bir yazı hazırlamak istedik. İş dünyasına atılmak isteyen okurlarımız da listemizde bulunan sitelerden kendilerine uygun olduğunu düşündükleri platformlara göz atabilir.

En iyi iş bulma siteleri (Özet liste):

İşbul net

Toplatent

Yenibiriş

Eleman online

Eleman net

Secretcv

Kariyer net

Linkedin

İşkur

En iyi kariyer yapma siteleri:

İşbul net:

İşbul net, Türkiye genelinde yaklaşık 5.000 ilanıyla iş arayan insanları bekliyor. Site içerisinde bulunan ilanlar arasında tercümanlık ve part time eleman ilanlarından tutun, akaryakıt satış temsilcisi ve fotomodellik ilanlarına kadar birçok pozisyon bulunuyor.

Bu ilanları görüntülemek için işbul net giriş bilgilerinizi girmiş olmanıza gerek de yok. Yalnızca siteye girip “İş ilanları” sekmesine tıklamanız yeterli. İşbul net, sık sık “Artık bir iş bul” söylemleriyle karşı karşıya kalan yeni mezun arkadaşlarımız için oldukça kullanışlı bir platform. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Toplatent:

Şirketler aradıkları yetenekleri bulmak için toptalent.co'da da iş ilanları veriyorlar. İş ilanları veren ve aday arayan şirketler arasından size en uygun olanı seçin ve hemen başvurun. İş ilanları sitesi Toptalent.co’da Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş ilanları, staj ilanları, mt staj programları var.

Yenibiriş:

Yenibiriş, 10.000’i aşkın iş ilanına sahip bir iş bulma platformu.Bu ilanlar temizlik personeli, yabancı dil öğretmenliği, yazılım uzmanlığı ve resepsiyonistlik gibi birçok alana yayılmış durumda. Bunların yanı sıra, bu ilanları görmek için İşbul net de olduğu gibi yine yenibiriş üye giriş bilgilerinizi girmenize gerek yok.

Üye olduktan sonra ise Yenibiriş cv oluşturma sayfası aracılığıyla detaylı bir biçimde özgeçmişinizi hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra ise şehriniz ve istediğiniz iş türünü sitede bulunan filtreler aracılığıyla seçerek ilanlara göz atabilirsiniz. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Eleman online:

Eleman online, net uzantısına değil de com.tr uzantısına bağlı olduğu için sizi yanıltmasın, kendisi Türkiye içerisinde geliştirilmiş bir platform. Platform, içinde bulunan iş ilanı sayısı anlamında listemizde bulunan diğer sitelere oranla biraz zayıf olsa da birçok alanda iş ilanı mevcut.

Bu ilanlar arasında "Usta Mangalcı" pozisyonundan tutun iç mimara kadar geniş bir yelpaze mevcut. Diğer siteler gibi, eleman online da üye ol zorunluluğu olmayan sitelerden. İçinde çok sayıda farklı iş ilanı ve firma girişi bulunan eleman online, yaklaşık 320 bin üyeye sahip. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Eleman net:

Eleman net, daha sayfayı açar açmaz karşınıza çıkan hoş tasarımıyla içerisinde çok sayıda Eleman net işvereni ve iş ilanına sahip olduğunu belli ediyor. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, sitenin kendi verdiği bilgilere göre içerisinde 25 bini aşkın firma, 10 milyonu aşkın iş arayan ve 5 milyonu aşkın aylık ziyaretçi barındırıyor.

Eleman net, indirebileceğiniz bir mobil uygulamaya da sahip. Hem bu mobil uygulama üzerinden hem de internet sitesi üzerinden Eleman net’e kolayca kaydolmak mümkün. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Secretcv:

Secretcv de bir diğer com.tr uzantısına sahip platform. İçerisinde çeşitliliği oldukça bol, 10.000’e yakın ilan bulunuyor. Secretcv’nin listemizde bulunan diğer sitelere göre en büyük farkı ise, isminde de bulunduğu gibi gizliliğie daha fazla önem veriyor olması.

Platform üzerinde işveren ve iş arayanların kendi bilgilerini gizlemek gibi bir seçeneği var. Bununla birlikte, Secretcv giriş bilgilerinizi girmiş olsanız bile gizli bilgilere ulaşamıyorsunuz. Son olarak, Secretcv de indirilebilir bir uygulamaya sahip. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Kariyer net:

Kariyer net, iş arayan herkesin aklına ilk gelen sitelerden birisidir. Uzun zamandır kullanımda olan platform, 25 milyon kişiyi aşkın bir özgeçmiş veritabanına sahip. Aklınıza gelebilecek her tür, her kategori ve her şehirde iş ilanlarını içinde bulunduran Kariyer net, cv hazırlamak için de oldukça kullanışlı bir panele sahip.

Kariyet net, aynı zamanda “Kariyerim” adıyla da biliniyor. Bu kadar geniş bir platform için, adeta bir kariyer merkezi demek yanlış olmaz. Kariyet net işvereni olmak ya da Kariyer net iş ilanları sayfasına ulaşmak için buraya tıklayarak ana sayfaya gidebilirsiniz.

LinkedIn:

LinkedIn, global anlamda en çok kullanılan iş bulma sitelerinden birisi. İçerisinde her kategoriden on binlerce iş ilanı bulunuyor. LinkedIn giriş yapması biraz daha uğraşlı ancak bunu kesinlikle geri ödeyen bir yapıya sahip. Kariyer yapmak isteyen birisi için asla kaçırılmaması gereken bir site.

LinkedIn iş ilanları çok fazla demiştik, bu ilanlar arasında üst düzey yönetici pozisyonlarından tutun, evden tercüman olarak çalışılabilecek ilanlara kadar bir sürü seçenek mevcut. Herkesin bir LinkedIn hesabı olması tavsiye edilir. Bu yüzden aktif olarak kullanmıyor olsanız bile Linkedin hesap silme işlemini yapmamanızı tavsiye ederiz. Dilerseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesin altında bulunan İŞKUR, resmî bir kurum olmasıyla dikkat çekiyor. İşkur, giriş yaptıktan sonra birçok iş ilanı ile kullanıcısını karşılıyor ve kayıt işleminin çok zor olduğu söylenemez.

İşkur, resmî bir kurum olduğu için güvenilirlik olarak da üst sıralarda olduğu bir gerçek. Özellikle mavi yaka çalışanlar için daha kullanışlı bir platform olduğunu da söylemiş olalım. Son olarak, kayıt olmak için kimlik bilgilerinize ihtiyacınız olacak. Dilerseniz siteye buradan gidebilirsiniz.

İş bulmak ya da kariyer yapmak isteyen insanların kullanabileceği en iyi iş bulma sitelerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. İş arayan arkadaşlarımızın en kısa sürede istedikleri işe kavuşmalarını bir kez daha diliyoruz.