Güneş Fırtınaları, Gri Balinaların Kaybolmalarına Yol Açıyor

Güneş ve Dünya’daki canlıların arasındaki gizemli ilişki, hayvanların göç döneminde bir kez daha gözler önüne seriliyor. Araştırmacılar, Güneş’in yüzeyindeki lekelerde artış yaşandığı dönemlerde göç eden gri balinaların yön bulma becerilerinin etkilendiğini ve kaybolduklarını tespit ettiler.

Dünya’nın okyanuslarında yaşayan hayvanlarla yıldızımız Güneş arasındaki ilişki, düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir. Yeni bir araştırma, yıldızın yüzeyindeki Güneş lekelerinde artış olduğu takdirde normal şartlarda sağlıklı olan gri balinaların yön bulmakta zorluk yaşadığını ortaya çıkardı. Güneş lekelerinde artış olduğu zaman Güneş fırtınalarından yayılan radyo dalgalarının büyüklüğü de artmakta. Bu da balinaların yön bulma becerilerini büyük ölçüde etkiliyor.

University of North Carolina’da bir biyolog olarak görev yapan Kenneth Lohman, “Ortaya çıkarılan bu sonuç oldukça ilgi çekici. Önceden elde edilen veriler de balinaların yön bulma becerilerinin manyetik fırtınalardan etkilendiğine dair bulgular barındırıyordu ancak yürütülen bu son araştırma, derinlemesine ve bütün detaylarıyla incelenmiş görünüyor” açıklamasında bulundu.

Güneş lekelerinde ne zaman artış yaşansa balinaların yön bulmaları zorlaşıyor:

Gri balinalar, Mart ayından Haziran ayına kadar uzanan bir süre boyunca Meksika kıyılarından daha soğuk ve besin kaynağı bol olan Alaska’nın kuzeyindeki sulara göç ederler. Fakat bazen bir gri balinanın yolda bir şekilde kaybolduğunu görmek mümkün. Balina her ne kadar sağlıklı olsa da Güneş fırtınaları gibi Dünya’nın manyetik alanını etkileyen doğa olaylarından etkilenip yolunu şaşırabilir. Bu durumu tespit eden araştırmacılar da çalışmalara başladı ve elde ettikleri sonuçlardan; Güneş yüzeyindeki lekelerin artış yaşadığı her dönemde balinaların göç sırasında daha fazla kaybolduğunu tespit ettiler.

Elbette bu açıklama tek başına yetersiz kalıyor ve Güneş lekelerinin bir balinanın yön bulma kabiliyetini nasıl etkilediği sorusu da tam olarak cevaplanmıyor. Güneş lekelerinin oldukça büyük oranlarda elektromanyetik radyasyon yaydığı bir gerçek olsa da Dünya’nın atmosferi, yayılan bu radyasyonları engellemek için bir kalkan görevi görüyor. Araştırmada yer alan Jesse Granger, “Yayılan radyasyonun tamamı Dünya’ya ulaşmıyor fakat belli bir radyo frekansında yayılan dalgaların oldukça büyük bir kısmı Dünya ile temasa geçiyor. Önceden yapılan araştırmalardan da yola çıkarak bazı canlı türlerinin, manyetik alandan faydalanan yön bulma kabiliyetlerinin radyo frekansları sebebiyle engelleyebileceği söylenebilir” açıklamasında bulundu.

Bilim insanları hâlâ konuya kesinlik getirmek için çalışmalarına devam ediyorlar ve araştırma ekiplerinin bir sonraki hedefi de balinalarda yaşanan bu durumun, Dünya’nın diğer bölgelerindeki göç eden canlı türlerinde yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek.