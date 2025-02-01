Güneş Sistemi, çeşitli gök cisimlerinden oluşan ve Güneş’in kütle çekim kuvvetiyle yörüngede tutulan bir sistem. Ancak uzun süredir bilim insanlarının kafasını karıştıran bir soru var.

Eğer Güneş Sistemi’nin bir süper Dünya’sı olsaydı neler olurdu? Gezegenimizde herhangi bir değişim olur muydu? Hayatta kalmaya devam edebilir miydik?

Başka bir deyişle yörünge nasıl bir değişime uğrardı?

Güneş Sistemi’nin eğer ki süper bir Dünya’sı olsaydı, bazı şeyler daha farklı olurdu.

İşte araştırmacı Chen ve Simpson, bu değişimleri irdelemek için Dünya benzeri gezegenlerin Güneş sistemini nasıl etkileyeceğini inceleyen matematiksel modeller üzerinde çalıştılar. Test edilen gezegen boyutları; Dünya kütlesinin %1’i, tam olarak Dünya kütlesi, Dünya kütlesinin 2 katı, Dünya kütlesinin 5 katı ve 10 katı şeklindeydi.

Her similasyon, birkaç milyon yıl boyunca çalıştırıldı ve diğer gezegenlerin yörüngesi ve eğimi üzerindeki etkisi ölçüldü.

Sonuçlar ise beklenmedik türdendi.

Örneğin Mars ve Jüpiter arasına gireceği farz edilen bu Dünya, diğer gezegenlerin eğimini değiştirirdi. Biliyoruz ki yörüngeler mevsimlerin uzunluğunu, eğimler ise mevsimlerin ne kadar uç noktalarda olacağını etkilemekte.

İşte süper bir Dünya’nın ortaya çıkışı da eğimliliğin etkisiyle biraz daha sıcak yazlar veya biraz daha soğuk kışlar yaşanmasına neden olurdu. Ancak bu beklenen boyutlardaki süper Dünya için geçerli.

Eğer tahmin edilenden çok daha büyük boyutlu bir süper Dünya olsaydı, diğer gezegenlerin konumları bariz şekilde kayardı.

Yani Dünya’nın kütlesinin yaklaşık 10 katı büyüklüğündeki ekstra bir gezegen, gezeginimizi yaşanabilir bölgenin dışına ve Venüs’e daha yakın bir yere itebilirdi. Aynı zamanda gezegenler arası eğimler de dengesizleşeceğinden mevsimler tuhaflaşırdı.

Yani birkaç aydır kış yaşanıyorken bir sabah yaz gelebilir, aynı şekilde yaz aylarında kış gelebilirdi. Aslında ekstra bir süper Dünya’nın veya herhangi bir gezegenin bir anda ortaya çıkmasının sonuçları, o gezegenin büyüklüğüne göre değişir.

Eğer gezegen diğerlerine göre ciddi anlamda büyük boyutlarda ise yörüngedeki diğer gezegenlere etkisi çok yıkıcı olur. Ancak bu süper Dünya veya herhangi bir gezegen çok küçük boyutu ile yörüngeye dahil olursa, çok da büyük bir değişim yaşanmaz.

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