PlayStation Plus Fiyatlarında Büyük İndirim Başladı: İşte Yeni İndirimli Fiyatlar!

PlayStation Plus 12 aylık Deluxe, Extra ve Essential paketleri %33'e varan indirimlerle satışta.

Sony, PlayStation oyuncuları için sevindirici bir kampanya duyurdu. PlayStation Plus hizmetinin 12 aylık Deluxe, Extra ve Essential abonelik paketleri Türkiye'de önemli oranlarda indirime girdi.

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Yıllık abonelik almayı veya mevcut üyeliğini yenilemeyi planlayan oyuncular için sunulan bu fırsat, 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

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İndirimli yeni abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Paket Normal Fiyat İndirimli Fiyat Essential (12 Aylık) 2.890 TL 2.312 TL Extra (12 Aylık) 4.810 TL 3.607,50 TL Deluxe (12 Aylık) 5.560 TL 3.725,20 TL

PlayStation Plus sayfasında yer alan bilgilere göre bu indirim kampanyası yalnızca uygun hesaplar ve kullanıcılar için geçerli sayılıyor. İndirimli fiyatlar ilk 12 aylık kullanım dönemi için uygulanırken, abonelik süresi dolduğunda üyelikler güncel standart yıllık fiyatlar üzerinden otomatik olarak yenileniyor. Ayrıca sunulan oyun kütüphanesinin zamana, bölgeye ve seçilen abonelik planına göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.