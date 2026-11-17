Günümüzde en çok kullanılan Google paketlerinden biri olan Google AI Ultra için üzücü bir haber geldi.
Google, gelişmiş özellikler sunan en üst düzey paketi Google AI Ultra'nın Türkiye fiyatında artışa gitti.
İçerikten Görseller
Google AI Ultra fiyatı ne kadar oldu?
Yapılan son fiyat düzenlemesiyle birlikte Google AI Ultra paketinin aylık abonelik bedeli 3.479,99 TL seviyesinden 4.749,99 TL'ye yükseldi. Böylece paketin fiyatında tek seferde 1.270 TL'lik bir artış gerçekleşmiş oldu.
Yeni abonelik başlatmak isteyen kullanıcılar doğrudan 4.749,99 TL'lik güncel tarife üzerinden işlem yapacak. Mevcut abonelerin ise bir sonraki fatura dönemlerinden itibaren yenilenen fiyat politikasına tabi olması bekleniyor.