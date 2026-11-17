Google'ın gelişmiş yapay zekâ paketi Google AI Ultra'nın Türkiye fiyatı yeniden zamlandı.

Günümüzde en çok kullanılan Google paketlerinden biri olan Google AI Ultra için üzücü bir haber geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Google, gelişmiş özellikler sunan en üst düzey paketi Google AI Ultra'nın Türkiye fiyatında artışa gitti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Google AI Ultra fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan son fiyat düzenlemesiyle birlikte Google AI Ultra paketinin aylık abonelik bedeli 3.479,99 TL seviyesinden 4.749,99 TL'ye yükseldi. Böylece paketin fiyatında tek seferde 1.270 TL'lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

Yeni abonelik başlatmak isteyen kullanıcılar doğrudan 4.749,99 TL'lik güncel tarife üzerinden işlem yapacak. Mevcut abonelerin ise bir sonraki fatura dönemlerinden itibaren yenilenen fiyat politikasına tabi olması bekleniyor.