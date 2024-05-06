Güneş'te son birkaç gündür çok güçlü güneş patlamaları yaşanıyor. 2-3 Mayıs'ta meydana gelen patlamalar 3 ülkede radyo dalgalarının kesilmesine yol açtı. 5 Mayıs'ta da iki büyük patlama daha meydana geldi.

Güneş, son dönemlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. Öyle ki son günlerde meydana gelen güneş patlamaları, gezegenimizi de etkilemeye başlamış durumda. Önce 2-3 Mayıs'ta gerçekleşen 2 patlamanın ardından 5 Mayıs'ta da 2 patlama daha gerçekleşti.

Güneş patlamaları A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılıyorlar ve M ile X kategorileri, en güçlü olanlar olarak nitelendiriliyorlar. Son günlerde yaşanan patlamaların tümü de en güçlü olanlar kategorisindeydi. Bu bağlamda; 4 patlamanın 3 tanesi X, 1 tanesi de M kategorisinde gerçekleşti.

2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen patlamalar, 3 ülkede radyo sinyallerinin kesilmesine yol açtı

Yapılan açıklamaya göre 2-3 Mayıs tarihlerinde yaşanan X1.6 ve M4.4 patlamaları, üç ülkede kısa süreli radyo dalgası kesintilerine yol açtı. Bu ülkeler, Avustralya, Japonya ve Çin olarak açıklandı. Ancak kesinti, Çin'in tamamını etkilemedi.

5 Mayıs'ta yaşanan güneş patlamaları ise X1.3 ve X1.2 sınıflarındaydı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu patlamaların radyo dalgalarında kesintiye yol açtığını açıkladı. Ancak bu açıklama, Birleşik Krallık meteoroloji kurumu Met Office tarafından reddedildi. Yapılan açıklamada, radyo dalgalarının kesilmesine yol açacak püskürmeler tespit edilemediği ifade edildi. Burada bir bilgi daha verelim. Eğer püskürmeler hâlâ Dünya'ya geliyorsa radyo dalgalarında kesintiler yaşanmaya devam edebilir.

11 yıllık döngünün zirvesini yaşıyoruz

Güneş patlamaları, 11 yıllık bir döngüde sıklıkları değişecek şekilde yaşanıyor ve uzmanlara göre bu 11 yıllık döngünün zirve noktasında bulunuyoruz. Yani patlamalar, bir süre daha benzer sıklıkta yaşanacak. Hatta önümüzdeki aylarda biraz daha artış yaşanabilir. Ancak bu süreç tamamlandığında Güneş'teki patlamaların sayısında bir azalma olacak ve hepimiz, rahat bir nefes alacağız.