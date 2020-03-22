Bir Yıldızın Yörüngesinde Dönen Bir 'Süper Dünya' Olabilir

Güneş’e en yakın yıldız olan Proxima Centauri tarafından yayılan ışık spektrumundaki döngüsel değişikliklerin analizi, söz konusu yıldızın etrafında ikinci bir gezegenin varlığına işaret ediyor. Düşük kütleli gezegen adayı, Proxima Centauri’ye 1.5 astronomik birim (yaklaşık 225 milyon kilometre) mesafede dolanıyor.

Roma’daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden Mario Damasso ve meslektaşlarının sunduğu veriler, bu aday gezegenin, Proxima Centauri'nin yörüngesinde her 5,2 yılda bir döndüğünü ve söz konusu 'Süper Dünya' adayının kütlesinin buz devi gezegenler olan Uranüs ve Neptün'ünkinden çok daha düşük bir kütleye, Dünya'nınkinden ise daha yüksek bir kütleye sahip olabileceğini gösteriyor.

Proxima Centauri'nin yörüngesinde 'Süper Dünya' işareti:

Eğer varlığı doğrulanırsa, bu gezegen düşük kütleli gezegenlerin düşük kütleli yıldızların etrafında nasıl oluştuğuna dair bir fikir verebilir. Ayrıca, 'Süper Dünya'ların nasıl doğduğuna dair modellere de meydan okuyabilir. Diğer bir tabirle 'Dev Dünya'lardan bahsetmek gerekirse, büyük kütlelerinden dolayı fiziksel nitelikleri bakımından gezegenemizden farklı olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce Şili’nin kuzeyindeki radyo teleskopları dizisi olan Atacama Büyük Milimetre / milimetre altı Dizisi (ALMA) kullanılarak Proxima Centauri ile ilgili bir çalışma yapıldı. Çalışmada, ikinci bir gezegene ait olabilecek ya da komşu bir galaksiden kaynaklanabilecek ışık spektrumu sinyalleri elde edildi.

Mario Damasso ve meslektaşları, sinyalin, yıldızın etrafında dönen başka bir gezegenden gelip gelmediğini daha iyi anlamak için, bir yıldızın ışık spektrumunu izleyen bir dış gezegen algılama yöntemi kullanarak 17.5 yıllık yüksek hassasiyetli radyal hız serisini analiz etti.

Bu spektrum kırmızı ve mavi arasında salınırsa, yıldızın düzenli aralıklarla Dünya'ya yaklaştığı ve uzaklaştığı anlamına geliyor; bu da genellikle yörüngeli bir cismin varlığından kaynaklanan döngü olarak biliniyor. Araştırmacılar, sinyalin 1900 günlük süre boyunca gerçekleştiğini ve bunun yıldızın manyetik alanındaki döngüsel değişimlerle ilgisiz olduğunu düşünüyor. Ancak yazarlar, sonuçları doğrulamak için daha fazla kanıt gerektiğini vurguluyor.