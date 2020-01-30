Güneş'in En Yüksek Çözünürlüklü Görüntüsü Paylaşıldı

Bilim insanları, şimdiye kadarki en gelişmiş Güneş Teleskobu ile Güneş'in en yüksek çözünürlüklü görüntüsünü elde etmeyi başardı. Teleskoptan alınan veriler, sistemimizin kalbindeki yıldızın gizemlerini çözmeye yardımcı olacak.

Gökbilimciler, Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsünü paylaştılar. Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu (DKIST) tarafından elde edilen görüntü, Dünyamıza en yakın yıldızın eşi benzeri görülmemiş bir manzarasını sunuyor ve bizi, Güneş'in gizemlerini çözmeye yaklaştırıyor.

Güneş'in detaylı fotoğrafı, 10 Aralık'ta oluşturuldu ve teleskop hala teknik olarak yapım aşamasında. Elde edilen yeni görüntü aslında teleskobun potansiyel gücünü de ortaya koyuyor. Fotoğrafta Güneş'in çatlamış çöl toprağını andıran, devasa hücrelere bölünmüş yüzeyi detaylı olarak görünüyor. Plazmanın yüzeyden sızdığı ve havaya yükseldiği anlar da yüksek çözünürlüklü olarak yakalandı.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü

DKIST direktörü Thomas Rimmele, "Güneş sistemimizdeki en büyük nesne hakkındaki şimdiye kadarki en küçük detayları gördük" diyor. Resmi gözlemler temmuz ayında başlayacak ve DKIST, yaklaşık 4 metrelik aynasıyla dünyanın en güçlü güneş teleskobu olacak. Hawaii Takımadaları arasında yer alan Maui'nin en yüksek zirvesine kurulan teleskop, Güneş'in yüzeyinde 30 kilometreye kadar küçük yapıları gözlemleyebilecek. DKIST, New York'taki selefi Richard B. Dunn Güneş Teleskobu'ndan beş kat daha iyi sonuçlar veriyor.

DKIST, korona (atmosferin en dıştaki bölgesi) boyunca Güneş'in manyetik alanının hassas ölçümlerini yapmak ve koronanın neden Güneş yüzeyinden milyonlarca derece daha sıcak olduğu gibi soruları cevaplamak için özel olarak tasarlandı. Teleskop önümüzdeki altı ay içinde çevrimiçi olacak ve sıcaklık, hız ve Güneş yapıları ile ilgili verileri toplayacak.

DKIST, Güneş'i gözlemleyebilmek için dünyanın en karmaşık optik sistemleriyle donatıldı. Dünya atmosferinden kaynaklanan bozulmaları dengelemek için deforme olabilen aynalar kullanıyor. Aynanın şekli saniyede 2.000 kez yeniden ayarlanabiliyor. Teleskop, Güneş'i gözlemlerken metali eritecek kadar sıcak hale geliyor. DKIST ekibi, teleskobu soğutmak için buz havuzundan oluşan bir soğutucu kullanıyor.

Araştırmacılar DKIST'i en az dört Güneş döngüsü boyunca (yaklaşık 44 yıl) çalışır halde tutmayı hedefliyor. Rimmele, "Şimdi uzun zamandır süren bir maratonun en hızlı anındayız. Bu ilk görüntüler sadece başlangıç." diyor.